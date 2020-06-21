Участники акции в Тбилиси потребовали наказать виновных в применении силы в "Ночь Гаврилова"

21 июня 2020, 09:07

Около 3000 активистов перед зданием парламента в Тбилиси провели митинг в годовщину начала акций протеста в июне 2019 года. Они потребовали сменить действующую власть и наказать ответственных за применение насилия в "Ночь Гаврилова".

О том, что происходило у здания парламента Грузии вечером 20 июня 2020 года, фоторепортаж “Кавказского узла”

Как писал "Кавказский узел", акции протеста в Грузии начались после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи 20 июня 2019 года депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Вечером того же дня здание парламента окружили тысячи возмущенных людей, произошли стычки с полицией. Митингующие попытались прорвать оцепление и войти в здание. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, задержав 305 человек. В ноябре 2019 года прокуратура Грузии признала пострадавшими троих участников июньских протестов в Тбилиси, которые получили ранения во время разгона митинга. 23 участников акции протеста прокуратура не признала пострадавшими, отказ будет обжаловано в Страсбургском суде, заявила "Ассоциация молодых юристов Грузии". Среди пострадавщих, по данным "Ассоциации молодых юристов", восемь журналистов.

Митинг в годовщину "Ночи Гаврилова" прошел в Тбилиси с 19.00 до 21.00 по местному времени (с 18.00 до 20.00 мск). "Около 3000 человек собрались сегодня на площади, несмотря на то, что мы вынуждены придерживаться социального дистанцирования. Люди очень активно отреагировали на годовщину тех событий и выступили за смену всей систему власти на выборах 31 октября", заявил корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов митинга Шота Дигмелашвили.

На 31 октября назначены выборы в парламент Грузии. Один из соратников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили призвал оппозиционеров не надеяться на итоги парламентских выборов и переключиться на организацию протестов. Лидеры ЕНД, "Единой Грузии" и "Европейской Грузии" заявили, что не собираются готовить революцию.

Подготовка к митингу началась в 14.00 по местному времени (13.00 мск), активисты клеили на проезжей части проспекта Руставели стикеры таким образом, чтобы между участниками акции сохранялась дистанция в два метра, передал корреспондент "Кавказского узла". От перекрестка Руставели с ул. Антона Пурцеладзе до перекрестка с ул. Леси Украинки было обозначено 100 рядов, в каждом из которых было по 10-15 стикеров, на каждом стикере стоял человек. Люди также толпились за ул. Леси Украинки в сторону Тбилисского государственного театра оперы и балета и на пешеходных зонах проспекта Руставели.

"Было жарко, было трудно. Пришлось спешить, чтобы успеть расклеить достаточное количество стикеров", - сказал корреспондент "Кавказского узла" активист Леван Картвелишвили.

Открывая митинг, Дигмелашвили попросил всех присутствующих соблюдать дистанцию. "Иначе в наш адрес будут раздаваться обвинения (в распространении эпидемии коронавируса), а мы не должны давать повод для этого", - сказал он.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Соорганизатор митинга Миша Мшвилдадзе призвал на акции сменить правительство. "Наша цель - призвать виновных в применении непропорциональной силы к ответу", - заявил он.

"Сегодня главная задача у общества - добиться справедливости, чтобы виновные в непропорциональном применении силы понесли ответственность", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница митинга Ната Тарели.

"Нам нужно правосудие. У политиков свои планы, и, конечно, без выборов мы не двинемся дальше. Но в первую очередь нам необходимо, чтобы были наказаны те, кто отдал приказ стрелять по мирным демонстрантам", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Тбилиси Тамар Беридзе.

"Мы требуем смены власти. Иначе опять права людей будут нарушены", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" житель Тбилиси Ираклий Кикиани.

Политики, пришедшие на митинг, отметили, что для восстановления справедливости нужна смена власти. "Эта акция за свободу страны и в защиту нашей свободы внутри нее", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" лидер партии Европейская Грузия Гиги Бокерия.

"Акция ориентирована на будущее, на выборы. С 20 июня прошлого года по 20 июня этого года грузинское общество, грузинская молодежь, политический спектр, медиа и все демократические институты значительно выросли. А нынешняя власть тянет Грузию в советское прошлое... Если Гахария (премьер-министр Грузии, - прим. "Кавказского узла") хочет полностью идти по пути Мерабишвили, он имеет все возможности. Не только политическая ответственность лежит на том, кто устроил этот расстрел, но и вполне конкретная уголовная", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" лидер Республиканской партии Давид Бердзенишвили.

Отставка Георгия Гахарии, которого оппозиция считает ответственным за применение силы на акции 20 июня, и это было была одним из главных требований участников акций протеста. Протестующие смогли добиться двух других своих требований - отставки спикера парламента и согласия от правящей партии проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе. 14 ноября 2019 года парламентское большинство от правящей партии "Грузинская мечта", несмотря на обещание, данное лидером партии Бидзиной Иванишвили, отклонило конституционную поправку о проведении парламентских выборов 2020 года исключительно по пропорциональной системе. После этого в Грузии внось начались массовые акции протеста. Правящая "Грузинская мечта" предложила оппозиции новый вариант избирательной системы, предполагающий сокращение числа мажоритарных депутатов и увеличение парламентариев, избираемых по партийным спискам.

"Основная задача - это добиться справедливых выборов", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" директор президентской библиотеки Михаила Саакашвили Лана Гвинджилия. По ее словам, за год ситуация во многом изменилась, несмотря на то, что и партии могли поработать лучше, и трехмесячные события, связанные с коронавирусом, вывели политические процессы из повестки дня. "Политические партии поработали неплохо, хотя могли и лучше. И до выборов осталось еще время, и кажется, они доведут решение этой проблемы до конца", сказала Гвинджилия.

Несмотря на то, что парламент еще не одобрил изменения избирательную систему, ситуация уже другая, считает она. "Главное изменение в том, что молодежь, которая никогда не принимала участия в политических процессах, теперь поняла, что нельзя рассчитывать на кого-то, нужно самим идти на выборы и что-то менять", - заявила Гвинджлия .

"Эта акция, в первую очередь, напоминает, что грузинский народ - свободолюбивый... мы боремся за будущее грузин. И 31 октября мы все поставим точку в правлении (действующей) власти", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" лидер партии "Новая грузия" Георгий Вашадзе.

Во время митинга полиция перекрыла проезжую часть, столкновений с силовиками не было.

Правозащитники указали на безнаказанность силовиков после акции протеста

Ни один полицейский не был наказан за разгон митинга 20-21 июня 2001 года, только против троих из них ведется следствие, сообщил на пресс-конференции 20 июня руководитель Ассоциации молодых юристов Грузии Сулхан Саладзе, слова которого передал корреспондент "Кавказского узла".

"По официальным данным, в ночь с 20 на 21 июня 275 человек получили травмы различной степени тяжести. Большинство из них были гражданскими лицами и журналистами", - заявил Саладзе.

При этом "министерство внутренних дел не смогло должным образом обеспечить контроль над напряженной ситуацией", отметил он. "Силовики использовали в основном несправедливую и непропорциональную силу. Параллельно со слезоточивым газом министерство внутренних дел незаконно стреляло резиновыми пулями, в том числе и в тех, кто не подвергался опасности. Кроме того, в ряде случаев сотрудники правоохранительных органов стреляли пулями с близкого расстояния, поражая жизненно важные органы", - сказал Саладзе. "Прокуратура заявила, что не может предоставить статус потерпевших этим людям, поскольку в настоящее время не определены виновные", - пояснил он.

Представитель НПО "Центр прав человека" адвокат Дито Нозаидзе подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что прокуратура отказала в предоставлении статуса потерпевших на том основании, что не определены виновные. "Если есть преступление и прокуратура ведет расследование, то есть и потерпевшие. А следствие и суд должны найти виновных", - считает Нозаидзе.

Активист Мирза Липартелиани, лишившийся глаза, до сих пор не привык к своей ране. "К такому не привыкнешь", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Он рассказал, что продолжает вести активный образ жизни, самостоятельно водит автомобиль и не жалеет о случившемся. "В тот день было грубое нарушение грузинского закона, когда (Гаврилов) занял место спикера в парламенте. Это было неприемлемо, мы должны были выразить свой протест по этому поводу", - сказал Липартелиани.

Он также рассказал, что правительство оплатило его лечение, однако все равно хочет добиться справедливости в суде. "Суд должен наказать виновных в применении насилия в отношении меня и других граждан Грузии", - сказал он.

Материалы об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии - 2019".