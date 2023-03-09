Грузинские юристы скептически оценили заявление об отзыве законопроекта об иноагентах

09 марта 2023, 12:11

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Проект закона об иноагентах, одобренный депутатами парламента Грузии в первом чтении, не может быть отозван. Чтобы от него отказаться, депутаты должны провести второе чтение и отклонить его большинством голосов, считают юристы Лина Гвинианидзе и Вахушти Менабде. В парламенте представлен еще один законопроект, который пока не обсуждался, напомнила оппозиционный депутат Ани Цитлидзе.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из законопроектов об иноагентах. После этого в Тбилиси начались акции протеста. 8 марта противники законопротекта взяли в кольцо здание парламента, они провели около здания парламента минувшую ночь. Сегодня, на фоне акции протеста, власти Грузии заявили, что приняли решение отозвать из парламента законопроект об иностранных агентах.

Депутаты парламента Грузии 7 марта одобрили в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах – "О прозрачности иностранного влияния". За него проголосовали 76 депутатов, против – 13. Голосование по второму законопроекту – "О регистрации иностранных агентов" – было намечено на 9 марта.

Согласно грузинскому законодательству, законопроект, который был одобрен парламентом страны в первом чтении, не может быть отозван, заявила юрист Центра по обучению и мониторингу прав человека Лина Гвинианидзе.

"Официальной процедуры отзыва законопроекта, который прошел первое чтение, в Грузии не существует. Это означает, что законопроект, принятый в первом чтении, должен быть отклонен по результатам второго чтения", – сказала Гвинианидзе, слова которой привел сегодня на своем сайте телеканал "Мтавари архи".

Схожее мнение высказал член "Ассоциации молодых юристов" Вахушти Менабде. "Чтобы первый вариант законопроекта об иноагентах был отменен, парламент должен провести второе чтение и в ходе него отклонить его. То есть, депутаты сами должны от него отказаться, своими голосами. А власти страны подкрепить результаты этого голосования подписями", – заявил Менабде, слова которого также приведены "Мтавари архи".

Власти Грузии могут отозвать второй законопроект об иногентах, который называют аналогом американского закона, обратила внимание депутат от оппозиции Ани Цитлидзе.

"Юридически, с этим законопроектом они могут это сделать. Но если они хотят "отозвать" законопроект, который уже прошел первое чтение в парламенте, то его должны снова рассмотреть комитеты, и они должны его отвергнуть. После этого он должен пойти на второе чтение, где также будет отвергнут депутатами. После этого законопроект может быть возвращен в парламент в течение месяца, если его авторы попросят об этом. В случае, если такой просьбы не будет, то он будет считаться отклоненным окончательно", – сказала Цитлидзе, слова которой также приведены на своем сайте "Мтавари архи".

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