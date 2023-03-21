Суд оставил в силе решение о штрафе для бывшего министра обороны Грузии

21 марта 2023, 13:40

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Апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции в отношении бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили о взыскании с него свыше 5 млн евро.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2021 года Верховный суд Грузии приговорил Давида Кезерашвили к пяти годам лишения свободы, признав его виновным в хищении 5,06 миллиона евро при реализации проекта, связанного с учениями Минобороны. Таким образом, суд на основании кассационной жалобы прокуратуры отменил оправдательный приговор, вынесенный Кезерашвили судами первой и апелляционной инстанций. В марте 2022 года суд удовлетворил иск Минобороны Грузии и обязал Кезерашвили и его подчиненного выплатить 5,06 миллиона евро.

30 августа 2017 года Тбилисский городской суд оправдал Кезерашвили по делу о растрате пяти миллионов евро. При этом его подчиненный, бывший глава департамента по закупкам Александр Нинуа, был осужден на два года.

Сегодня апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции в отношении Давида Кезерашвили о взыскании с него 5,06 миллиона евро. Кезерашвили не согласен с решением суда, сказал в эфире "Рустави 2" адвокат Отар Кахидзе, слова которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

Юрист Кезерашвили Георгий Мшвениерадзе считает, что решение апелляционного суда носит политический характер и направлено против оппозиционной телекомпании "Формулы ТВ", владельцем является Кезерашвили. "Весь этот судебный процесс был инициирован для того, чтобы повлиять на редакционную политику "Формулы", - заявил Мшвениерадзе в эфире этого телеканала.

Напомним, по версии обвинения, в 2008 году Кезерашвили перечислил более пяти миллионов евро компании Girwood Business Corp, которая была зарегистрирована в оффшорной зоне. Эти деньги должны были потратить на военные учения, однако маневры так и не состоялись. Следователи квалифицировали действия Кезерашвили, который тогда занимал пост министра обороны, как растрату бюджетных денег.

Давид Кезерашвили покинул Грузию еще в 2012 году, когда к власти в стране пришла партия "Грузинская мечта". В 2013 году он по запросу властей был объявлен в розыск, но Интерпол в 2015 году убрал его из списка разыскиваемых.

В 2018 году Кезерашвили был оправдан по делу о вымогательстве у предпринимателей. Он также обвинялся по делу о контрабанде этилового спирта в 2007-2012 годах и по делу о взятках на сумму 12 миллионов долларов, о присвоении телекомпании "Имеди" и разгоне акции оппозиции в ноябре 2007 года. Защита Кезерашвили, как и других политиков и чиновников времен президентства Михаила Саакашвили, ставших фигурантами уголовных дел, сочла обвинения политически мотивированными.

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