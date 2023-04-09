Жители Полтавской обратились в полицию по поводу разгона акции протеста

09 апреля 2023, 04:45

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Несколько жителей станицы Полтавской, которые пострадали во время акции протеста против проезда мусоровозов на свалку, обратились к руководству местной полиции с требованием оценить действие силовиков и водителей мусоровозов.

Как писал "Кавказский узел", жители станицы Полтавской в Краснодарском крае неоднократно проводили акции протеста с требованием ликвидации местного мусорного полигона. Станичники требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд их населенного пункта. 6 апреля силовики разогнали активистов, которые в течение суток блокировали движение мусоровозов через станицу, на жителей были составлены протоколы, сообщила активистка Наталья Гаряева. Также жители рассказали, что получили травмы, когда грузовики по указанию полицейского начали движение. Пенсионерке Людмиле Гришковой, которую силовик обвинил в нападении, грозит уголовное дело. 7 апреля инвалид-колясочник Юрий Трубачев провел одиночный пикет с требованием закрыть полигон, он преградил проезд мусоровозам, добившись от полиции обещания выяснить обстоятельства, при которых пострадали его земляки.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее отметил, что мусорный полигон в станице Полтавской должен эксплуатироваться при соблюдении всех санитарных норм. "Полигон должен качественно эксплуатироваться. Здесь давайте контролировать, смотреть и вместе требовать, чтобы дорога не шла через станицу, и здесь я с жителями согласен. Тело полигона не должно прирастать в сторону станицы. Никакого запаха, мусора быть не должно", – привело 12 января РБК слова Кондратьева.

Жители станицы Полтавской, пострадавшие при разгоне акции протеста 6 апреля, 8 апреля обратились к руководству ОМВД России по Красноармейскому району Краснодарского края с просьбой разобраться в произошедшем и наказать виновных.

Жительницы Полтавской Наталья Гаряева, Виктория Алейникова и Ольга Шныркова, которые 6 апреля пытались воспрепятствовать проезду мусоровозов, после инцидента с силовиками обратились в больницу Красноармейского района за медицинской помощью. Врачи диагностировали у Гаряевой ушиб пояснично-крестцового отдела позвоночника и назначили лечение у травматолога. У Шнырковой - ушибы области левого плечевого сустава, левого тазобедренного сустава, левого коленного сустава, также назначено лечение у травматолога. У Виктории Алейниковой, которую увезли в больницу на "скорой", диагностированы травмы рук и ног и гипертонический криз.

Пострадавшие подали заявления на имя начальника полиции Красноармейского района и приложили справки из медучреждения. Они потребовали привлечь к ответственности силовиков, которые отдали приказы водителям мусоровозов продолжать движение, невзирая на протестующих, а также самих водителей.

Заявление также подал инвалид-колясочник Юрий Трубачев, который счел действия некоторых сотрудников полиции неправомерными.

В ОМВД по Красноармейскому району подтвердили получение заявлений на имя начальника. «Заявления приняты, обратившимся выданы талоны уведомления. Им будут даны ответы», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" дежурный.

Еще одна пострадавшая Людмила Гришкова, которая также перенесла гипертонический криз, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что продолжает соблюдать постельный режим. "Лежу, никуда не выхожу. Очень плохо себя чувствую. Полицейские приезжали пару раз. Постояли под окнами и уезжали. Никаких официальных документов о возбуждении УД либо административных штрафов я не получала", - сообщила она.

Другой участнице акции Марии Морозовой штраф в 500 рублей выписали сразу по статье 4.6 ПДД (выход на проезжую часть) и сразу отвезли ее в суд. Такой же штраф выписан Наталье Гаряевой. Участники акции полагают, что других протестующих силовики попросту пока не смогли идентифицировать.

«Люди были без документов и поэтому не могли их предъявить полиции, а те не могли выписывать штрафы без ФИО. Нам выписали, потому что нас просто знают», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Гаряева.

Она также рассказала, что многие люди хотели бы обратиться в прокуратуру по факту произошедшего, но у них нет адвокатов, которые помогли бы им составить заявления. «У нас тоже нет. Мы написали сами по факту события», - отметила она.

Напомним, что в сентябре 2022 года силовики составили на жителей Полтавской Наталью Гаряеву, Сергея Сальникова, Светлану Соловьеву и Юрия Трубачева протоколы по административной статье о нарушении порядка проведения акций. Оштрафована также была по той же статье жительница Павловской Людмила Гришкова.

Адвокат Сергей Костюк считает, что люди вынуждены прибегнуть к самозащите, так как власти бездействуют. "В законе есть понятие "самозащиты". Надо рассматривать ситуацию с позиции закона. Если закон запрещает свалку и запрещает движение мусоровозов, то действия должностных лиц, которые этому содействуют, незаконны. А люди были вынуждены самозащищаться и останавливать мусоровозы своими телами", - сказал она корреспонденту "Кавказского узла".

Аналогичного мнения придерживает и его коллега, адвокат Роман Клыков. «Движение мусоровозов по жилым кварталам на мусорный полигон может нарушать несколько экологических законов, в зависимости от конкретных обстоятельств. Одним из наиболее важных законов, которые могут быть нарушены при таком движении, является Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". В частности, статья 8 этого закона устанавливает требования к охране окружающей среды при использовании транспорта. Она гласит, что транспортные средства должны соответствовать экологическим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Кроме того, статья 20 Закона об охране окружающей среды устанавливает требования к сбору, транспортировке и утилизации отходов. В соответствии с этой статьей, отходы должны собираться и утилизироваться таким образом, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды и причинение вреда здоровью населения», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

7 апреля Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в своем телеграм-канале, что собственник полигона в станице Полтавской "разрабатывает альтернативный маршрут движения мусоровозов в объезд населенного пункта". "Дополнительно на объекте планируют открыть сортировочный комплекс, что также уменьшит объемы размещения отходов на полигоне", - говорится в сообщении штаба.

Также в нем отмечается, что "в Крымской зоне края действует только два объекта размещения ТКО - Темрюкский и Полтавский полигоны". "Вместе с тем в данной зоне есть еще один объект в районе Славянска-на-Кубани, который не используется. В настоящее время собственник регистрирует данный участок, после чего направит документы для включения в госреестр объектов размещения отходов. Ориентировочные сроки получения разрешительной документации – июль-август 2023 года. Ввод данного объекта уменьшит объемы размещения ТКО на полигоне в станице Полтавской, образуемых от Славянского и Крымского районов", - пишет штаб.

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