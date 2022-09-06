Жители станицы Полтавской Краснодарского края перекрыли дорогу к свалке. 5 сентября 2022 г. Фото: https://24krasnodar.ru/

06 сентября 2022, 15:30

Противники свалки в Полтавской заподозрены в нарушении закона о митингах

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики составили на жителей станицы Полтавская Наталью Гаряеву, Сергея Сальникова, Светлану Соловьеву и Юрия Трубачева протоколы по статье о нарушении порядка проведения акций. Жители станицы готовы собрать деньги на оплату штрафов, сообщила Гаряева. 

Как писал "Кавказский узел", жители станицы Полтавской Краснодарского края утром  5 сентября  перекрыли дорогу к свалке. Требования полиции не убедили их прекратить акцию протеста, силовики составили на участников акции протоколы. Глава Красноармейского района Юрий Васин пришел к участникам акции протеста в Полтавской, перекрывшим дорогу на мусорную свалку, и пообещал согласовать сход граждан, лично явиться на него и объявить дату закрытия полигона. После этого протестующие разошлись по домам.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам носятся мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запретные знаки на движение крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Представители властей дважды встречались с жителями станицы после их обращения в администрацию президента, однако эти встречи оказались безрезультатными, сообщили станичники 12 июля. Активисты направили в Генпрокуратуру жалобу на бездействие чиновников, под которой подписалось около пяти тысяч человек.

Силовики составили протоколы на жителей станицы Полтавская Наталью Гаряеву, Сергея Сальникова, Светлану Соловьеву и Юрия Трубачева, которые, протестуя против Полтавского мусорного полигона, на несколько часов перекрыли проезд для мусоровозов. Полицейские вменили протестующим статью о нарушении закона о митингах (статья 20.2 КоАП) из-за перекрытия проезда мусоровозов к свалке, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

По словам Натальи Гаряевой, жители станицы готовы собрать деньги на выплату штрафа активистами.  "В прошлый раз, когда мы также проводили акцию, людей даже не вызывали на составление протоколов – личности установили по видеозаписи, каждого оштрафовали на пять тысяч рублей", – привело слова Гаряевой издание "Кавказ.Реалии"**.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. 

* по решению Минюста России организация включена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции "иностранного агента"

** включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Протестующие в Полтавской отказались разойтись по требованию полиции", "Противники свалки в Полтавской упрекнули чиновников в бездействии", "Инвалид-колясочник оштрафован на Кубани за акцию протеста против свалки".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

06 сентября 2022, 17:23

06 сентября 2022, 16:35

  • Баку отверг причастность к гибели армянского срочника на границе

    Сообщение министерства обороны Армении о смерти армянского военнослужащего в результате обстрела со стороны подразделений азербайджанской армии на азербайджано-армянской границе не соответствует действительности, заявило Минобороны Азербайджана. Следком Армении объявил о начале расследования гибели солдата.

06 сентября 2022, 15:56

06 сентября 2022, 14:54

06 сентября 2022, 14:19

  • 2 Пользователи Instagram* поддержали борьбу с попрошайничеством в Чечне

    Сотрудники полиции Грозного провели профилактическую беседу с женщинами, которые занимались попрошайничеством, сообщила ЧГТРК "Грозный". Пользователи соцсети высказались в поддержку таких акций, указав, что нужно бороться не только с приезжими попрошайками, но и с жителями Чечни, которые собирают милостыню.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи