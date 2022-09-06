Противники свалки в Полтавской заподозрены в нарушении закона о митингах

06 сентября 2022, 15:30

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Силовики составили на жителей станицы Полтавская Наталью Гаряеву, Сергея Сальникова, Светлану Соловьеву и Юрия Трубачева протоколы по статье о нарушении порядка проведения акций. Жители станицы готовы собрать деньги на оплату штрафов, сообщила Гаряева.

Как писал "Кавказский узел", жители станицы Полтавской Краснодарского края утром 5 сентября перекрыли дорогу к свалке. Требования полиции не убедили их прекратить акцию протеста, силовики составили на участников акции протоколы. Глава Красноармейского района Юрий Васин пришел к участникам акции протеста в Полтавской, перекрывшим дорогу на мусорную свалку, и пообещал согласовать сход граждан, лично явиться на него и объявить дату закрытия полигона. После этого протестующие разошлись по домам.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам носятся мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запретные знаки на движение крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Представители властей дважды встречались с жителями станицы после их обращения в администрацию президента, однако эти встречи оказались безрезультатными, сообщили станичники 12 июля. Активисты направили в Генпрокуратуру жалобу на бездействие чиновников, под которой подписалось около пяти тысяч человек.

Силовики составили протоколы на жителей станицы Полтавская Наталью Гаряеву, Сергея Сальникова, Светлану Соловьеву и Юрия Трубачева, которые, протестуя против Полтавского мусорного полигона, на несколько часов перекрыли проезд для мусоровозов. Полицейские вменили протестующим статью о нарушении закона о митингах (статья 20.2 КоАП) из-за перекрытия проезда мусоровозов к свалке, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

По словам Натальи Гаряевой, жители станицы готовы собрать деньги на выплату штрафа активистами. "В прошлый раз, когда мы также проводили акцию, людей даже не вызывали на составление протоколов – личности установили по видеозаписи, каждого оштрафовали на пять тысяч рублей", – привело слова Гаряевой издание "Кавказ.Реалии"**.

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* по решению Минюста России организация включена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции "иностранного агента"

** включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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