Совет Европы назвал Азербайджан лидером по числу невыполненных решений ЕСПЧ

07 апреля 2023, 15:08

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Власти Азербайджана исполнили лишь 24% решений ЕСПЧ, и эта страна лидирует среди стран-членов Совета Европы по числу неисполненных решений суда, сообщил сегодня Совет Европы. Правительство Азербайджана порой частично исполняет решения ЕСПЧ, ограничиваясь выплатой компенсаций, пояснил правозащитник Халид Агалиев.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2022 года Комитет министров Совета Европы призвал власти Азербайджана в полной мере исполнить решения ЕСПЧ по трем группам дел, касающихся жалоб азербайджанских активистов, журналистов и адвокатов. Решение было принято по итогам заседания, прошедшего в порядке надзора за исполнением постановлений и решений ЕСПЧ.

В 2021 году ЕСПЧ принял 36 решений по Азербайджану, обязав правительство страны выплатить истцам компенсацию общей суммой около двух миллионов евро. Но власти Азербайджана недостаточно эффективно выполняют решения ЕСПЧ, сообщило в феврале 2022 года Meydan TV.

Сегодня Совет Европы опубликовал отчет за 2022 год об исполнении решений ЕСПЧ. В докладе сфокусировано внимание на статистике решений ЕСПЧ, остающихся невыполненными.

Согласно отчету, на конец 2022 года оставались неисполненными 3760 решений ЕСПЧ. Из них 285 касаются Азербайджана, в том числе 49 вердиктов в 2022 году были приняты в процедуру надзора за исполнением Комитета министров Совета Европы.

За весь период членства в ЕСПЧ (с 2002 года) Азербайджан исполнил 90 решений, что составляет всего 24% от общего числа вердиктов, вынесенных по стране (375).

Таким образом, как отмечено в докладе, 76% решений ожидают исполнения, и по этому показателю Азербайджан лидирует среди стран-членов Совета Европы. На втором месте - Россия, которая не исполнила 2352 решения, на третьем – Грузия (68 решений).

16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека, но ЕСПЧ сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В целом в Азербайджане наблюдается тенденция роста числа ожидающих исполнения решений ЕСПЧ. Так, в 2020 году таких дел было 235, в 2021-м – 271, говорится в отчете.

Азербайджан как участник Европейской конвенции по правам человека взял на себя обязательство исполнять решения ЕСПЧ, сказал корреспонденту "Кавказского узла" эксперт в области права, руководитель группы по мониторингу решений ЕСПЧ относительно Азербайджана Халид Агалиев.

"Страны, не соблюдающие свои обязательства, могут быть исключены из Совета Европы, хотя до сих пор такой практики не было. Правда, Азербайджан столкнулся с такой перспективой в 2017-2018 годах «по делу Ильгара Мамедова», которого власти упорно не освобождали. Но в итоге Мамедов был освобожден на основе смягчения наказания, а спустя два года оправдан, и процедура выполнения Азербайджаном своих обязательств была остановлена", - сказал Агалиев.

По его словам, исполнение решений ЕСПЧ может затягиваться на годы, но Комитет министров Совета Европы в любом случае осуществляет надзор, и процесс идет, хоть и медленно, и правительство вынуждено принимать какие-то меры.

При этом правительство Азербайджана в отдельных случаях частично исполняет решения ЕСПЧ, ограничившись выплатой компенсаций, отметил эксперт. "Однако «исполнение решения» означает не только выплату компенсаций, что является «индивидуальной мерой», но и необходимость осуществления «общей меры». К примеру, по делу «Эйнулла Фатуллаев против Азербайджана» прошло свыше 10 лет. В качестве «индивидуальной меры» заявителю, была выплачена компенсация. Однако этим решением предусматривалось также устранение в Азербайджане уголовной ответственности за клевету и оскорбление. Однако эта общая мера все еще не исполнена", - сказал Агалиев.

Эйнулла Фатуллаев 20 апреля 2007 года был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы по обвинению в клевете. Позднее его обвинили в угрозе терроризмом, разжигании межнациональной розни и уклонении от уплаты налогов. В общей сложности журналист должен был провести за решеткой 8,5 года. Однако ЕСПЧ признал преследование Фатуллаева неправомерным и потребовал его освобождения и выплаты ему материальной компенсации. Фатуллаев был помилован указом президента Ильхама Алиева и вышел на свободу

Правозащитник привел примеры, когда были не в полной мере исполнены «индивидуальные меры» и совсем не выполнены «общие меры». "Так, по решениям ЕСПЧ в отношении известных правозащитников Анара Мамедли, Интигама Алиева, Лейлы Юнус, Арифа Юнуса и других некоторым заявителям были выплачены компенсации, однако они до сих пор не получили оправдания. Кстати, группа дел «Анар Мамедли против Азербайджана» в настоящее время находится под надзором Комитета министров Совета Европы. Кроме того, ЕСПЧ предписывал в качестве «общих мер» изменить в Азербайджане среду для политические мотивированных преследований. Но этого не произошло, и правоохранительные органы и суды по-прежнему становятся инструментами для наказания людей по политическим мотивам", - отметил Агалиев.

В целом, по его словам, полное исполнение решений ЕСПЧ остается проблемой в Азербайджане, и страна может стать объектом серьезной критики со стороны различных структур Совета Европы.

Полномочный представитель Азербайджана при ЕСПЧ Чингиз Аскеров сегодня оказался недоступным для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Ранее, в феврале 2022 года, Аскеров указал на относительную малочисленность жалоб из Азербайджана в ЕСПЧ в соотношении их количества к численности населения страны. "По количеству жалоб на численность населения Азербайджан находится в третьей десятке среди государств-членов Совета Европы, отставая от многих соседних и западноевропейских стран. За прошедшие двадцать лет Европейский суд по правам человека принял в отношении Азербайджана более 200 решений, в которых были выявлены нарушения положений Европейской конвенции. Это небольшая цифра по отношению к численности населения нашей страны", - привело 23 февраля 2022 года слова Аскерова АПА.

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