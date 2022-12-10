Комитет министров Совета Европы призвал Баку исполнить решения ЕСПЧ по жалобам активистов

10 декабря 2022, 14:35

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Власти Азербайджана должны полностью исполнить решения ЕСПЧ и восстановить нарушенные права семи активистов и двух адвокатов, заявил Комитет министров Совета Европы. Правительство Азербайджана избирательно исполняет решения ЕСПЧ, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня Комитет министров Совета Европы принял две резолюции по Азербайджану, касающиеся исполнения решений ЕСПЧ по делам девяти активистов и журналистов. Власти Азербайджана должны снять судимость с них и полностью оправдать, заявил Комитет министров.

Одна из резолюций касалась дела журналистки-расследователя Хадиджи Исмайловой о нарушении ее прав на частную жизнь и свободу выражения мнения. Жалоба была подана в ЕСПЧ в связи с угрозами и шантажом журналистки в 2012-2014 годах. Вторая резолюция касалась "группы Анара Мамедли". В деле собраны решения ЕСПЧ по жалобам девяти активистов и журналистов, которые подвергались арестам в 2013-2016 годах - это Анар Мамедли, Интигам Алиев, Хадиджа Исмайлова, Лейла Юнус и Ариф Юнус, Байрам Мамедов, Гияс Ибрагимов, Мамед Азизов и Шахин Новрузлу.

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) призвал власти Азербайджана в полной мере исполнить решения ЕСПЧ по трем группам дел, касающихся жалоб азербайджанских активистов, журналистов и адвокатов. Решение было принято по итогам заседания, прошедшего 6-8 декабря в порядке надзора за исполнением постановлений и решений ЕСПЧ, сообщила 9 декабря пресс-служба Совета Европы.

В решении по «группе Хадиджи Исмайловой» КМСЕ выразил удовлетворение возобновлением следствия по делу о вмешательстве в частную жизнь журналистки Хадиджи Исмайловой. Вместе с тем Комитет министров подчеркнул, что должны быть расследованы все мотивы действий против Исмайловой, проведен допрос всех необходимых свидетелей и расследованны все факты.

Относительно дела «группы Анара Мамедли» КМСЕ выразил удовлетворение тем, что Пленум Верховного суда Азербайджана полностью оправдал активистов движения Nida Шахина Новрузлу и Вахида Азизова, но потребовал также снятия судимости с Хадиджи Исмайловой (по делу об уголовном преследовании), правозащитников Интигама Алиева, Лейлы Юнус, Арифа Юнус, активистов Гияса Ибрагимова, Байрама Мамедова (посмертно). КМСЕ также потребовал их полного оправдания и восстановления всех гражданских прав.

По делу «группы Намазова» КМСЕ призвал власти Азербайджана во исполнение решений ЕСПЧ восстановить в адвокатуре юристов Халида Багирова и Эльчина Намазова, а также прекратить "практику незаконных дисциплинарных производств против адвокатов", обеспечивать в судах принцип справедливости и состязательности и информировать Совет Европы о принятых мерах до 1 июня 2023 года.

Решение КМСЕ по делу Хадиджи Исмайловой содержит не только меры, касающиеся непосредственно журналистки, но и общего характера, обратил внимание глава Группы мониторинга вердиктов ЕСПЧ по Азербайджану Халид Агалиев.

"Так, Комитет министров СЕ затронул новый закон "О медиа", отметив необходимость его изменения и приведения в полное соответствие со стандартами Совета Европы. Комитет также призвал правительство Азербайджана предоставить информацию о составе и практике работы Агентства развития медиа, наделенного полномочиями включать субъектов медиа в единый реестр. Кроме того, истребовано расследование преступлений против журналистов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Новый закон "О медиа" предусматривает ряд ограничений, позволяющих властям Азербайджана полностью контролировать деятельность журналистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Закон "О медиа" в Азербайджане - приговор независимым СМИ".

Дела из этой группы характеризуются тем, что у всех заявителей было признано нарушение статьи 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции прав и свобод человека, «то есть фактические подтверждено политические мотивы преследования», считает юрист. «Этим и связано особое внимание Комитета министров Совета Европы к данной группе дел», - отметил Агалиев.

Правительство Азербайджана избирательно подходит к исполнению решений ЕСПЧ по этой группе дел, указал исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов.

"В отношении лиц, которые перестали быть в жесткой оппозиции или ушли из политической жизни, выносятся решения о полной реабилитации и даже выплате компенсаций. Те же, кто продолжают последовательно критиковать режим, - их дела не рассматриваются. Отсутствие полной реабилитации создает определенные проблемы, в том числе лишает заявителей возможности участвовать на выборах в качестве кандидатов из-за наличия судимости", - сказал Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров сегодня оказался недоступным для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

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