ЕСПЧ обязал власти Азербайджана выплатить компенсации 10 заявителям

02 марта 2023, 21:20

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Европейский суд по правам человека сегодня объявил решения по четырем делам из Азербайджана, в которых были объединены жалобы десяти заявителей. Суд назначил заявителям более 30 тысяч евро компенсаций за нарушение их прав на свободу собраний, личную неприкосновенность и справедливое судебное разбирательство.

Европейский суд по правам человека сегодня объявил решения по четырем делам из Азербайджана, в которых были объединены жалобы десять заявителей. Согласно вердиктам Страсбургского суда, они получат компенсации на общую сумму 38 800 евро.

В деле "Орхан Эюбзаде против Азербайджана" заявитель жаловался на нарушение его прав на свободу и личную неприкосновенность(статья 5 Европейской Конвенции о правах человека ) и на нарушение пределов ограничения применения прав и свобод (статья 1) Европейской конвенции о правах человека).

Орхан Эюбзаде был в числе пяти участников акции против осуждения активистов движения Nida, которые 6 мая 2014 года были приговорены к административным арестам на сроки от 15 до 20 суток по обвинению в неподчинении полиции. По истечении срока ареста 26 мая Эюбзаде не вышел на свободу - ему было предъявлено обвинение в сопротивлении сотрудникам полиции во время пребывания в Бинагадинском СИЗО. 15 октября 2014 года он был приговорен к двум годам лишения свободы. 18 марта 2015 года он был помилован президентом Азербайджана.

Молодежный активист Эюбзаде в своей жалобе указывал на неправомерность его арестов в административном порядке за участие в антиправительственных протестных акциях в Баку 29 декабря 2013 года и 6 мая 2014 года. ЕСПЧ признал нарушение прав Эюбзаде по статье 5 и постановил выплатить заявителю в качестве компенсации за моральный ущерб 7 500 евро и еще 1700 евро на возмещение судебных затрат.

В деле "Афган Мухтарлы и Гюльага Асланлы против Азербайджана" заявители жаловались на задержание до протестной акции и последующее присуждение им штрафов за административное правонарушение в мелком хулиганстве.

Журналист Мухтарлы и глава аппарата партии "Мусават" Асланлы были задержаны 17 апреля 2011 года перед протестной акцией. После содержания в полиции в течение суток, 18 апреля 2011 годы суды назначили им штрафы на суммы эквивалентные соответственно 50 и 20 евро.

Заявители пожаловались на нарушение прав на свободу и личную неприкосновенность и на справедливое судебное разбирательство Европейской конвенции прав человека. Асланлы также пожаловался на нарушение права на свободу собраний. Суд согласился с тем, что их права были нарушены и обязал правительство Азербайджана выплатить каждому из заявителей по 3000 евро за моральный ущерб и по 500 евро на судебные издержки и расходы.

В деле "Международный совет по исследованиям и обменам (IREX) против Азербайджана", заявителем выступило представительство американской гуманитарной организации IREX в Азербайджане.

В начале августа 2014 года по требованию Генпрокуратуры Азербайджана в стране были арестованы банковские счета шести местных и одной международной некоммерческой организации: "Институт прав медиа", "Общество демократических институтов и прав человека", "Содействие свободной экономике", "Ресурсный центр демократии и прав человека", "Ассоциация правоведов Азербайджана", "Центр национальных и международных исследований" и Общество правового просвещения, а также представительства американской организации IREX. 5 сентября представители Генеральной прокуратуры Азербайджана провели обыск в бакинском офисе IREX и изъяли все компьютеры и иное оборудование, а также документы. 8 октября 2014 года IREX объявил о прекращении деятельности организации в Азербайджане.

Представители организации пожаловались в ЕСПЧ на незаконность обыска в офисе IREX изъятия властями документов и компьютеров. Организация-заявитель также жаловалась на незаконность замораживания банковского счета в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении представителей ряда местных и международных НПО. При этом в заявлении указывалось, что организация не проходила по уголовному делу в статусе "обвиняемого".

Европейский суд счел, что арест банковских счетов заявителя, а также обыск и арест имущества организации нарушили право на уважение частной жизни, гарантированное статьей 8 Европейской Конвенции о правах человека и право собственности, которое гарантируется статьей 1 к Протоколу 1 Конвенции и обязал власти Азербайджана выплатить компенсацию за моральный ущерб в 5 900 евро.

Организация так и не восстановила свою деятельность, сказал бывший юрист медиа проектов IREX в Азербайджане Алескер Мамедли корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, законодательство Азербайджана не создает условий для свободной деятельности иностранных доноров и НПО.

Еще в одном деле власти Азербайджана и шесть заявителей достигли мирового соглашения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель группы по мониторингу решений ЕСПЧ по Азербайджану, юрист Халид Агалиев.

Заявители жаловались на нарушение прав на справедливое судебное разбирательство и свободу собраний, в частности, в связи с задержанием на протестных акциях, сообщил юрист. В рамках коммуникации правительство предложило мировое соглашение и согласилось выплатить компенсации.

Агабабе Джафарову, Сахавату Насибову, Руслану Амирову и Рафаэлю Гусейнзаде по 2300 евро в качестве компенсации за моральный ущерб и общую сумму 2200 евро всем заявителям на возмущение судебных затрат. Еще одному заявителю, Физули Гусейнову, должна быть выплачена компенсация в размере 2250 евро и еще 600 евро на возмещение судебных затрат.Кроме того, 2150 евро за моральный ущерб и 700 евро на возмущение судебных затрат получит шестой заявитель по этому делу Шахин Магеррамли, сказал Агалиев.

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