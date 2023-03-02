Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор Али Алиеву

02 марта 2023, 18:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Кассационная жалоба председателя "Партии граждан и развития" Али Алиева на приговор про делу об оскорблении чиновника Рамиза Геюшева оставлена без удовлетворения. Защита намерена оспорить законность решения азербайджанского суда в Европейском суде по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", 13 января 2022 года суд приговорил председателя "Партии граждан и развития" Али Алиева к пяти месяцам заключения, признав его виновным в клевете на пограничника Эмиля Джафарова. 15 апреля 2022 года суд принял аналогичное решение по жалобе пограничника Рамина Адилова. Затем бывший функционер правящей партии "Ени Азербайджан" Рамиз Геюшев подал иск к Алиеву, обвинив его в оскорблении. 23 июня 2022 года Ясамальский суд огласил Алиеву приговор по жалобе Геюшева и увеличил срок наказания по трем делам до года лишения свободы. 22 октября 2022 года Сабунчинский районный суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы по делу об избиении сокамерника. Алиев не признал вину и назвал дело политически мотивированным.

"Партия граждан и развития" была учреждена 28 мая 2006 года частью членов "Партии национальной независимости Азербайджана", покинувших ее в результате раскола, произошедшего после парламентских выборов 2005 года. С тех пор ПГР возглавляет Али Алиев. Он является кандидатом биологических наук, преподавателем Азербайджанского медицинского университета. Алиев был выдвинут кандидатом на президентских выборах 2013 года, но ЦИК не зарегистрировала его кандидатуру. Правозащитники признали Алиева политзаключенным.

2 марта в Верховном суде состоялось рассмотрение кассационной жалобы Алиева на приговор по иску Геюшева. Сам Алиев отказался от участия в заседании суда, сообщил член НПО "Линия защиты" Зафар Ахмедов, наблюдавший за процессом.

"Али Алиев отказался от участия в процессе, поскольку не доверяет уже азербайджанскому правосудию. Само разбирательство было формальным продолжалось всего 10 минут. Адвокат Алиева указал на необоснованность жалобы Геюшева против оппозиционера. Геюшева за не этичное поведение исключили из правящей партии и в таком случае какие претензии могут быть к Алиеву, который апеллировал к скандалу с распространением интимных видео Геюшева. Таким способом Алиевым указывал на то, что власти использовали ранее в травле против него таких людей как Геюшев. Однако суд не внял доводам защиты и оставил в силе приговор", - сказал Ахмедов.

Порнографическое видео с участием председателя Бинагадинской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Рамиза Геюшева было распространено 8 сентября 2021 года в социальных сетях. В тот же день Геюшев заявил, что подвергся шантажу. В связи со скандальным видео правоохранительные органы задержали учредителя и руководителя сайта Azadinfo.az Махира Алекперова по обвинению в вымогательстве. Впоследствии он был осужден на три с половиной года лишения свободы. В правящей партии осудили поступок Геюшева и исключили его из своих рядов.

Защита просила оправдать Алиева, рассказал адвокат Алиева Тогрул Бабаев корреспонденту "Кавказского узла" "Мой подзащитный высказывал оценочные суждения на основе известных общественности фактов. Это укладывается в свободу выражения, гарантированную Европейской конвенцией прав человека. Мы просили Верховный суд оправдать его. В таком случае, оставшийся до отбытия им общего наказания по четырем приговорам сократился бы на шесть месяцев. К сожалению, жалоба не была удовлетворена. Теперь мы будем готовить жалобу в ЕСПЧ", - сказал Бабаев.

Он также рассказал, что по уголовному делу об избиении сокамерника защита подала апелляцию, однако Бакинский апелляционный суд отклонил ее. "Когда получим решение Бакинского апелляционного суда на руки, обратимся в Верховный суд с кассационной жалобой", - отметил адвокат.

Бабаев отметил, что защита не рассчитывала на смягчение приговора. "Мы и не ожидали справедливого вердикта. За последний год по четырем делам против Али Алиева состоялось 25 судебных заседаний и вынесено 11 приговоров и решений", - подчеркнул он, добавив, что ни одно из этих решений нельзя назвать справедливым.

В Верховном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что суд не удовлетворил жалобу защиты Алиева.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.