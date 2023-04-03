Режим ЧС отменен в пяти муниципалитетах Ростовской области

03 апреля 2023, 17:26

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Отменен режим чрезвычайной ситуации, который был введен после сильного снегопада в пяти муниципалитетах Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", вечером 30 марта движение по федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области было закрыто для ликвидации последствий снегопада. Спасатели эвакуировали с трассы 57 человек, но многие остались в занесенных снегом автомобилях, стоящих в многокилометровой пробке. Режим ЧС был введен в Шахтах, а также в Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах.

Застрявшие в пробке водители рассказали "Кавказскому узлу", что провели на трассе почти сутки, им не хватает топлива. Также у многих не было запаса еды и воды. Движение было возобновлено вечером 31 марта.

Режим ЧС в Шахтах и четырех районах области отменен в связи с устранением последствий чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области.

"Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев", - говорится в публикации, размещенной сегодня на сайте главы региона.

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