Паромы на Керченской паромной переправе. Стопкадр из видео https://youtu.be/Ux5QR8pvXLQ

19 марта 2023, 12:02

Керченская переправа возобновила работу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Возобновлено движение паромов на Керченской паромной переправе, которое было ранее приостановлено из-за непогоды, сообщило сегодня МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", минувшей ночью работа Керченской паромной переправы была приостановлена из-за сильного ветра.

Работа Керченской паромной переправы возобновлена, сообщило управление МЧС по Крыму.

"По состоянию на 08.30 [мск] 19.03.2023 года движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале ведомства.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, после чего он был закрыт. Взрыв частично обрушил два автодорожных пролета. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось. На следующий день после взрыва на мосту, 9 октября 2022 года, возобновила работу Керченская паромная переправа, остановленная в 2020 году.

До открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

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Примечание:

"Число паромов на Керченской переправе увеличено до шести", "Открыто движение машин по восстановленной части Крымского моста", "Минтранс отчитался о возобновлении движения по Крымскому мосту".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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