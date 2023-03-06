Горнолыжные трассы закрыты на Домбае из-за непогоды

06 марта 2023, 15:49

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Трассы и канатные дороги горнолыжного курорта Домбай в Карачаево-Черкесии закрыты в связи со снегопадом и сильным ветром, сообщили местные власти.

Как писал "Кавказский узел", курорт Домбай - один из старейших горнолыжных курортов России, где есть условия для занятия альпинизмом, горными лыжами и сноубордом. В 2015 году там была открыта новая горнолыжная трасса протяженностью три километра.

Работа канатных дорог и горнолыжных трасс остановлена на курорте Домбай из-за ухудшения погоды - в Домбае снегопад и ветер до 30 метров в секунду, сообщил сегодня глава администрации поселка Домбай Альберт Байчоров. "Ранее для катания был закрыт верхний пояс, а теперь в связи с ухудшением погоды работа всех канатных дорог останавливается", - приводит его слова "Интерфакс-Юг".

Канатные дороги закрыты "до особого распоряжения", добавил чиновник. "Мы постоянно отслеживаем ситуацию, и как только погодные условия позволят, возобновим работу в полном объеме", - цитирует Байчорова агентство.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в поселке Домбай сильные осадки при температуре воздуха +3 градуса, скорость ветра - до 7 метров в секунду. В ночь на 7 марта также ожидаются сильные осадки, температура воздуха снизится до +2 градусов, а ветер стихнет до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Напомним, 18 января 2021 года снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в Домбае, погиб один человек - президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов. После этого были приняты дополнительные меры безопасности. Обвинение по делу о гибели человека во время принудительного спуска лавины было предъявлено командиру противолавинного отряда.

Отметим также, что 4 марта администрация курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии предупредила, что 5 и 6 марта трассы и канатные дороги на курорте будут закрыты в связи с погодными условиями. Туристам, которые захотят вернуть деньги за купленные ски-пассы, администрация предложила написать заявления на возврат средств.

Двухдневное закрытие трасс на "Эльбрусе" стало неожиданностью и вынудило пересмотреть планы на отдых, пожаловались гости курорта в Telegram. Трассы закрыты для безопасности туристов, пояснила администрация "Эльбруса".

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