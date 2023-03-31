Тысячи людей оказались заблокированы на трассе "Дон" из-за снегопада

31 марта 2023, 09:44

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Движение по федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области закрыто с вечера 30 марта для ликвидации последствий снегопада. Спасатели эвакуировали с трассы 57 человек, многие еще остаются в занесенных снегом автомобилях.

Трасса закрыта с 20:00 мск 30 марта с 907 по 983 километр. На участке образовался затор из автомобилей, который к утру сократился с 60 до 30 километров, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"По состоянию 8 утра на трассе М-4 "Дон" затор удалось сократить до 30 км. Развернуто 8 мобильных пунктов обогрева и питания, 17 пунктов временного размещения, в ПВР размещено 187 человек, из них 58 детей. Эвакуировано 57 человек", - говорится в сообщении в телеграм-канале Голубева.

По его данным всего к ликвидации ЧС привлечены 232 человека и 150 единиц техники. Водителям раздали 1300 литров бензина и 1700 литров дизельного топлива. Организовано 8 маршрутов доставки продуктов.

Спасателями произведено четыре технологических разрыва в осевом барьерном ограждении, чтобы машины могли выезжать через встречную полосу, сообщил также глава региона.

Видео, где спасатели срезают отбойники, чтобы запустить движение на трассе, опубликовано в сообществе "Трасса М4 "Дон". На кадрах - заснеженная трасса, на которую намело сугробы, стоят легковые и грузовые машины. Сотрудник МЧС разрезает ограждение, делая окно проезда на встречную полосу. Видно, как через это окно разворачиваются машины, покрытые инеем и снегом.

Ранее, 30 марта, Голубев сообщил, что в результате непогоды без света остались почти 35 тысяч жителей в восьми районах и трех городах в центре Ростовской области. Глава региона ввел режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах. К вечеру питание части потребителей было возобновлено, пишет "Интерфакс".

В пробках застряли 33 автобуса. В них находятся 766 пассажиров, сообщила пресс-служба министерства транспорта Ростовской области.

Люди до сих пор остаются на трассе с минимумом топлива и припасов, сообщили сами водители. "Люди добрые дали лопату, сами откапываемся. Развязка, Лиховской мост. Помощи как не было, так и нет", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня в телеграм-канале ростовского издания 161.ru. Оно приводит сообщения участников чата застрявших на трассе.

То же заявляет и другой пользователь чата: "Родственник вышел на связь, говорит, что техники так и не видел. Стоит с минимумом бензина, теплой одежды нет". "Муж со вчерашнего дня стоит, с места не сдвинулись, воды со вчерашнего дня не пил, если кто рядом, помогите, пожалуйста", - обратилась женщина к участникам чата.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений, озвученных пользователями.

Напомним, подобное уже происходило в Ростовской области в ноябре 2018 года. Тогда на участке автодороги М-4 "Дон" из-за метели возникли многокилометровые автомобильные заторы. Жители города не могли уехать на общественном транспорте, на остановках скопились очереди, рассказали пользователи соцсетей, упрекнув власти в неготовности к непогоде. Для водителей и пассажиров, стоящих в пробках, были оборудованы 60 мобильных и 140 стационарных пунктов обогрева.

В декабре 2018 года водители машин, заблокированных во время метели на дорогах Краснодарского края, сообщили, что всю ночь мерзли, дожидаясь помощи МЧС. В снежном плену были около 750 автомобилей.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ростове-на-Дону идет дождь при температуре +6 градусов, ветер скоростью 6 метров в секунду. В ночь на 1 апреля ожидается дождь со снегом, температура снизится до +1, скорость ветра - до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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