Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин

30 марта 2023, 06:49

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Из-за ухудшения погоды на территории Грузии на Военно-Грузинской дороге введен запрет на движение машин в направлении на выезд из России, сообщило МЧС.

Как информировал "Кавказский узел", 26 марта Военно-Грузинская дорога была закрыта из-за непогоды. В тот же день часть ограничений была снята.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

На Военно-Грузинской дороге из-за ухудшения погоды введены ограничения на движение транспорта, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

"Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации", – сказано в сообщении, опубликованном вечером 29 марта в Telegram-канале ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 06.40 мск, контрольно-пропускной пункт, расположенный на въезде в Россию, свободен. Изображение с камеры, которая показывает ситуацию на дороге к этому КПП, отсутствует. На пропускном пункте в направлении на выезд из России стоят несколько фур. Изображения с камеры, которая показывает обстановку на дороге к этому КПП, нет.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет дождь со снегом при температуре воздуха +5 градусов, скорость ветра составляет 5 метров в секунду. В ночь на 31 марта также ожидается дождь со снегом, температура воздуха понизится до +0 градусов, скорость ветра возрастет до 6 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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