Часть ограничений снята на Военно-Грузинской дороге

26 марта 2023, 10:49

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После расчистки трассы отменен запрет на проезд по Военно-Грузинской дороге легковых машин и автобусов. Ограничение на движение грузовиков оставлено в силе, сообщили сегодня спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 марта Военно-Грузинская дорога была закрыта для всех машин из-за непогоды.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

На Военно-Грузинской дороге снята часть ограничений на движение транспорта, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, <…> разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов за исключением большегрузного автотранспорта, на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс – в обоих направлениях с 09.20 [мск] 26 марта", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 10.40 мск, контрольно-пропускной пункт, расположенный на въезде в Россию, свободен. Изображение с камеры, которая показывает ситуацию на дороге к этому КПП, отсутствует. Пропускной пункт в направлении на выезде из России также свободен, около него стоит всего один грузовик. Изображения с камеры, которая показывает обстановку на дороге к этому КПП, нет.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда идет слабый дождь при температуре воздуха +7 градусов, скорость ветра – 1 метр в секунду. В ночь на 27 марта также ожидаются осадки в виде слабого дождя, температура воздуха понизится до +5 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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