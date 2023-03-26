26 марта 2023, 01:41

Ограничено движение любого транспорта по Военно-Грузинской дороге

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Военно-Грузинская дорога закрыта для движение любого автотранспорта из-за непогоды в Грузии, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", утром 25 марта Военно-Грузинская дорога была закрыта для движения грузовиков в связи с плохой погодой в Грузии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

С 23.30 мск 25 марта запрещено движение всех видов автомобилей на участке Военно-Грузинской дороги от Владикавказа до населенного пункта Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации. Причина - ухудшение погодных условий в Грузии и сопутствующие проблемы. Запрет действует до особого распоряжения, сообщает ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 01.00 мск, очередей из автомобилей не наблюдается ни на въезде в Россию, ни на выезде из нее. Изображения с камер, показывающие ситуацию на дороге к КПП. отсутствуют.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда прогнозируется слабый дождь при температуре воздуха +7 градусов, скорость ветра – 6 метров в секунду. В ночь на 27 марта ожидается также слабый дождь, температура воздуха понизится до +5 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Родители больных детей потребовали ввезти в Грузию препарат для лечения ахондроплазии", "Коллектив Республиканской больницы в Тбилиси выступил против реорганизации и переезда", "Четверо бойцов "Грузинского легиона" заочно арестованы в Москве".

Автор: "Кавказский узел"

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26 марта 2023, 00:42

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