25 марта 2023, 07:19

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Из-за ухудшения погодных условий в Грузии введен запрет на движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге в направлении на выезд из России, сообщили сегодня спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", на Военно-Грузинской дороге запрет на движение большегрузов из-за ухудшения погоды вводился 24 марта. В тот же день все ограничения были сняты.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Из-за ухудшения погоды на территории Грузии Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

"Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации с 03.10 [мск] 25 марта", – отметило ведомство в своем Telegram-канале.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 05.30 мск, контрольно-пропускной пункт, расположенный на въезде в Россию, свободен. Изображение с камеры, которая показывает ситуацию на дороге к этому КПП, отсутствует. Пропускной пункт в направлении на выезде из России также свободен. Изображения с камеры, которая показывает обстановку на дороге к этому КПП, нет.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда идет дождь при температуре воздуха +6 градусов, скорость ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 26 марта ожидаются осадки в виде дождя и снега, температура воздуха понизится до +4 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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