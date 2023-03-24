Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

Как писал "Кавказский узел", проезд большегрузов через пропускной пункт "Верхний Ларс" был запрещен сегодня в 02:40 мск в связи с непогодой в Грузии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге сняты с 11:50 мск, сообщило сегодня управление МЧС Северной Осетии на своем сайте.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 12.15 мск, на контрольно-пропускном пункте, расположенном на въезде в Россию, видна только строительная техника, судя по всему ведется ремонт дорожного полотна. На пункте пропуска на выезде из России видны грузовики и легковая машина. Камеры, показывающие ситуацию на дорогах в обе стороны, отключены. Данные с веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда идет дождь при температуре воздуха +8 градусов, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 25 марта ожидаются осадки в виде дождя и снега, температура воздуха понизится до +4 градусов, ветер усилится до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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