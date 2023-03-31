Власти отчитались о возобновлении движения по трассе "Дон"

31 марта 2023, 23:02

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Движение по трассе М-4 "Дон", заблокированное после сильного снегопада, восстановлено в обоих направлениях, сообщили власти Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", движение по федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области закрыто с вечера 30 марта для ликвидации последствий снегопада. Спасатели эвакуировали с трассы 57 человек, многие еще остаются в занесенных снегом автомобилях. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рапортовал, что затор на трассе к сегодняшнему утру сократился с 60 до 30 километров, а МЧС по данным на 16.00 мск отчиталось о сокращении протяженности пробки до 17 километров. Многие автомобилисты попробовали объехать пробку по дороге Новошахтинск-Гуково, но затор образовался и там. Водители рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что провели на трассе почти сутки, им не хватает топлива, также у многих не было запаса еды и воды.

МЧС по Ростовской области сообщило сегодня, что в "21:00 движение по ФАД М-4 "Дон" открыто", говорится в Telegram-канале ведомства.

"В результате взаимодействия с региональными властями, ГИБДД, волонтерами, проезжая часть на участке с 907 по 983 км М-4 «Дон» очищена от снега. Движение открыто как в сторону Краснодара, так и в направлении Москвы. Работы по ликвидации последствий снегопада удалось выполнить значительно быстрее первоначальных прогнозов", - сообщил сегодня Минтранс Ростовской области.

Движение на автодороге М-4 "Дон в Каменском и Красносулинском районах Ростовской области восстановлено в обоих направлениях, отчиталась сегодня Госавтоинспеция по Ростовской области "На участке с 905 по 944 километр транспорт движется плотным потоком", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что на некоторых участках движение все еще затруднено, а на сложных участках налажено реверсивное движение."Работа по расчистке дорожного полотна продолжается, но уже идет к завершению. Поставлена задача восстановит функционирование трасс в нормальном режиме к исходу суток", - написал губернатор.

Движение автобусов по трассе М-4 "Дон", которая была закрыта почти сутки из-за сильного снегопада, планируют возобновить утром 1 апреля, сообщи представитель Минтранса региона. "Автобусные рейсы планируется запустить завтра к 07:00 мск", - процитировал его слова "Интерфакс".

По данным на сервисе "Яндекс.Карты", пробки на трассе М-4 по направлению в Москву нет, большая часть трассы в Ростовской области помечена зеленым цветом. По направлению на юг пробка наблюдается на протяжении примерно 27 километров от Глубокого до Каменска-Шахтинского, следует из данных на сервисе на 22.57 мск.

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