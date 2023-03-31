Автомобилисты назвали отсутствие топлива главной проблемой в пробке на трассе "Дон"

31 марта 2023, 17:35

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Многие водители, попавшие в пробку на трассе "Дон", попытались объехать ее, но все равно попали в затор, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" автомобилисты. Часть из них пожаловались на отсутствие продуктов и воды и возможности заправить машины, некоторые водители рассказали, смогли получить чай и еду в пункте спасателей.

Как писал "Кавказский узел", движение по федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области закрыто с вечера 30 марта для ликвидации последствий снегопада. Спасатели эвакуировали с трассы 57 человек, многие еще остаются в занесенных снегом автомобилях. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рапортовал, что затор на трассе к сегодняшнему утру сократился с 60 до 30 километров, а МЧС по данным на 16.00 мск отчиталось о сокращении протяженности пробки до 17 километров.

Корреспондент "Кавказского узла" побывал на трассах М-4 "Дон" в районе выезда из Красного Сулина и Новошахтинск - Гуково.

На самом выезде из Красного Сулина на трассу "Дон" большая пробка, которую часть водителей попытались объехать через Красный Сулин. "Я со вчерашнего дня в пробке. Ночью спасатели разрезали отбойник, и мы по встречке попытались проехать. Однако доехали до Красного Сулина и тут стали", - рассказал один из водителей.

Другой водитель рассказал, что едет в Москву, в пробке стоит с утра 30 марта. "Сутки уже на трассе, спал в машине, ну если это можно назвать сном. Сейчас возле Красного Сулина, тут хоть пункт помощи есть. Ходил к спасателям, дали горячего чая, и продуктов, сказали, можно ещё приходить. Солярка на исходе, но вижу ниже заправку, до нее метров 700, надеюсь, понемногу движение пойдет и успею доехать заправиться. Сейчас хоть по встречной можно проскочить, отбойник разрезали", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" водитель из Москвы.

Водитель из Тулы попытался проехать мимо пробки по полям, но застрял в снегу. "Я сутки уже практически стою. Хотел по полям отъехать пробку на трассе, но в полях ещё хуже ситуация. В Красносулинском районе между Красным Сулином и Зверево застрял в снегу. Еды не было, еды тоже, бензин был на исходе, думал, замерзну. Уже где-то часа в 2 ночи к нам пробились спасатели, вытащили из снега и я поехал обратно через Красный Сулин. Заехал в город купил еды, воды, заправил полный бак и вот снова приехал на трассу "Дон", буду уже тут стоять, это лучше чем пытаться полями объехать", - рассказал водитель из Тулы.

Жительница Красного Сулина Марина Кравченко с семьей вчера днем поехала в Каменск-Шахтинский, но попала в пробку на трассе "Дон". "Стояли до ночи, я с мужем и ребенок маленький. Очень испугалась, думала, что закончится бензин и мы все тут замерзнем, больше конечно боялась за ребенка. Уже где-то часов в 11 ночи, рабочие разрезали разделительный отбойник и мы смогли развернуться и уехать обратно в Красный Сулин. Правда, домой попали в 5 утра, так как по трассе двигались медленно, все заметало", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Скорая помощь на трассе "Дон" дежурит со вчерашнего вечера, бригады врачей меняются, рассказали сотрудники скорой помощи. "Оказали помощь мужчине, ему в пробке стало плохо, мы его доставили в больницу, больше других подобных случаев не было. Будем продолжать дежурить, пока обстановка не улучшится", - сказал один из сотрудников скорой помощи.

Также на выезде из Красного Сулина расположен один из пунктов помощи. По словам спасателей, он открылся ночью. "Мы даем чай, воду, продукты. Если надо, пускаем в машину погреться. Сейчас немного движение пошло", - рассказал один из спасателей.

По дороге из Новошахтинска в Гуково можно выехать, сделав небольшой крюк, на трассу "Дон" в районе Зверево. Многие едут по навигатору. На трассе сразу несколько аварий и сотрудники полиции возле поворота на Красный Сулин перекрыли дорогу в сторону Гуково никого не пропускают, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Полицейские сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что по дороге в сторону Гуково перевернулся бензовоз, и сама дорога ещё не полностью очищена от снега, поэтому проезд закрыт. На дороге корреспондент увидел несколько машин, которые чистили трассу.

Житель Воронежа рассказал, что по трассе Новошахтинск-Гуково пытался объехать пробку ."Я ехал по М-4 "Дон", там попал в огромную пробку, развернулся и поехал объезжать через Гуково. Тут еду в первый раз, ну как еду, ехал и вот встал. Теперь не знаю, что делать, видимо, придётся снова возвращаться на М-4 "Дон", - сказал он. По его словам, еда и бензин у него есть.

Житель Москвы Евгений также решил объехать пробку на трассе "Дон". "Выехали из Сочи и вчера вечером когда были в Ростове-на-Дону, узнали что трасса на Москву стоит. Поэтому решили заночевать в Ростове-на-Дону, а сегодня сразу поехали через Новошахтинск, хотели объехать пробку на М-4, но и тут попали в западню", - сказал он. Евгений добавил, что бензина у него хватит на 200 километров, но неизвестно, сколько придётся стоять в пробках.

Житель Краснодара рассказал, что в пробке на трассе "Дон" стоял с 17.00 мск 30 марта. "Ночевали на трассе, утром решили объехать пробку. Поехали через Красный Сулин на Гуково, но тут тоже попали в пробку. Думаем, что делать, назад возвращаться что ли. Продукты закончились, бензина мало, со мной жена и двое маленьких детей. Помощи никто не оказывал, я никого не встречал", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в городе Шахты без осадков, температура воздуха +4 градуса, ветер скоростью 6 метров в секунду. В ночь на 1 апреля ожидается дождь со снегом, температура снизится до +0, скорость ветра - до 5 метров в секунду. В Белой Калитве также +4 градуса и без осадков днем, и +0 и дождь со снегом - ночью, ветер скоростью от 5 до 8 м/с. В районном центре Каменского - поселке Глубокий - идет дождь со снегом, который усилится ночью. Днем температура составляет +4 градуса, ночью опустится до +1, скорость ветра - от 4 до 6 м/с. В Красном Сулине без осадков, температура +4 градуса, ветер скоростью 6 м/с, ночью ожидается снег с дождем, температура понизится до +0, ветер усилится до 7 м/с. В административном центре Октябрьского района - поселке Каменоломни - днем без осадков, температура +5 градусов, скорость ветра составляет 6 м/с. Ночью будет идти снег с дождем при температуре +1, скорость ветра снизится до 5 м/с.

Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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