Водители машин на трассе "Дон" сообщили об отсутствии связи со спасателями

31 марта 2023, 16:40

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Протяженность затора на трассе М-4 "Дон" сократился до 17 километров, развернуты 17 пунктов временного размещения, отчиталось МЧС по Ростовской области. Пользователи Telegram посетовали на невозможность связаться с экстренными службами, а также на отсутствие помощи.

Как писал "Кавказский узел", движение по федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области закрыто с вечера 30 марта для ликвидации последствий снегопада. Спасатели эвакуировали с трассы 57 человек, многие еще остаются в занесенных снегом автомобилях. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рапортовал, что затор на трассе к сегодняшнему утру сократился с 60 до 30 километров.

Управление МЧС по Ростовской области сообщило, что на 16.00 мск протяженность затора сократилась до 17 километров, с 946 по 963 километр

"Мобильные группы спасателей осуществляют доставку воды, продуктов питания, находящимся в пробке людям, а также топлива для заправки их транспорта. Около 2000 л дизеля и 1500 л бензина сотрудники чрезвычайного ведомства развезли по заблокированным стихией автомобилям. Произведен демонтаж 11 барьерных ограждений, ведутся работы по расчистке дорожного полотна", - указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Также МЧС сообщило, что "развернуты 17 пунктов временного размещения, в которых размещены 223 человека, в том числе 58 детей". "Для них организованы места отдыха, горячее питание, решаются все вопросы жизнеобеспечения. К ликвидации последствий затора на участки трассы М-4 «Дон» привлечено 258 человек и 192 единицы техники"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитался сегодня, что "на трассе М-4 Дон "удалось добиться начала движения транспорта в обе стороны. "На некоторых участках движение осуществляется по одной полосе. Работы по ликвидации затора продолжаются. Есть сложные участки, где ведется расчистка заносов. Непростая ситуация на съезде с М-4 в сторону Волгоградской области. Легковой транспорт движется интенсивнее, с грузовым ситуация сложнее", - написал он в своем Telegram-канале.

К 16.20 мск запись прокомментировали 229 человек. "Пробка как стояла, так и стоит. У меня муж там со вчерашнего дня. Движения в районе Каменска нет со вчерашнего дня 30 марта", - написала Мария Олеговна.

Одна из комментаторов сообщила, что волонтеры оказали ей помощь. "Выражаю благодарность волонтёрам, которые помогли с водой и продуктами! На 914 километре. Трасса М4-Дон", - написала Анастасия.

Часть комментаторов пожаловалась на невозможность дозвониться в экстренные службы. "Хоть один человек пусть отзовется, кто смог дозвониться!", - написала пользователь Ellen Ellen. "Звонила на горячую линию, номер занят, голосовые оставила", - подтвердила Екатерина Викторовна. "Стояли 18ч на одном месте, ни воды, ни еды и пунктов обогрева, в 112 уже просто трубки бросают", - отметила Spanna. "Звоним по номерам волонтеров и горячей линии, говорят нужно обращаться не к ним. Стоим на трассе Гуково-Новошахтинск с 14 часов 30 марта, нет ни спасателей, ни МЧС, топливо закончилось еще утром, а сейчас заканчивается даже вода. Куда можно обратиться, чтобы помогли?", - написала Анастасия Михейко.

Александр вместе с семьёй застрял в пробке на трассе М-4 "Дон" между Каменском-Шахтинским и Лихой в час дня 30 марта, с того момента машина не сдвинулась ни на метр. "В начале пробки сложились фуры и перекрыли всё движение. Дальнобойщики говорят, что есть только два тягача, которые способны поднять грузовик, — в Ростове и Каменске. Только вот вопрос в том, когда они приедут. Встречная полоса свободна, но по ней лишь иногда ездят машины МЧС и снегоуборочная техника", - привело его слова издание DonNews.

По его словам, пунктов обогрева поблизости нигде не видел и что помощь им никто не предлагал. Их выручает только то, что они застряли в пробке рядом с заправкой."Спасибо людям, которые там работают. Они собирались закрыться вчера в шесть вечера, но не ушли. На заправке нет света, работают от генератора. Из горячего только чай. Да и из еды толком ничего не осталось, всё смели — чипсы, шоколадки, печенье... Повезло, что на заправке оказался полный резервуар бензина" - рассказал Александр. по его словам, работники заправки вначале отказывались наливать бензин в тару, но затем стали наливать и в стаканы, и пластиковые бутылки, говорится в публикации.

В Ростовской области перекрыли еще одну трассу, где 30 марта тоже образовалась огромная пробка, дорогу Новошахтинск — Гуково, сообщил глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко. "Спасатели эвакуируют людей. Волонтерами Гуково организован сбор воды и еды, для людей, которые стоят в пробке", – написал Бондаренко в своем Telegram-канале.

Telegram-канал Readovka cо ссылкой на людей, которые стоят в пробке на этой трассе. сообщил, что автомобилистам привезли продуктовый набор, в который вошли одна сосиска, два кусочка хлеба, немного сала и бутылка воды.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений, озвученных пользователями.

Напомним, подобное уже происходило в Ростовской области в ноябре 2018 года. Тогда на участке автодороги М-4 "Дон" из-за метели возникли многокилометровые автомобильные заторы. Жители города не могли уехать на общественном транспорте, на остановках скопились очереди, рассказали пользователи соцсетей, упрекнув власти в неготовности к непогоде. Для водителей и пассажиров, стоящих в пробках, были оборудованы 60 мобильных и 140 стационарных пунктов обогрева.

В декабре 2018 года водители машин, заблокированных во время метели на дорогах Краснодарского края, сообщили, что всю ночь мерзли, дожидаясь помощи МЧС. В снежном плену были около 750 автомобилей.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в городе Шахты без осадков, температура воздуха +4 градуса, ветер скоростью 6 метров в секунду. В ночь на 1 апреля ожидается дождь со снегом, температура снизится до +0, скорость ветра - до 5 метров в секунду. В Белой Калитве также +4 градуса и без осадков днем, и +0 и дождь со снегом - ночью, ветер скоростью от 5 до 8 м/с. В районном центре Каменского - поселке Глубокий - идет дождь со снегом, который усилится ночью. Днем температура составляет +4 градуса, ночью опустится до +1, скорость ветра - от 4 до 6 м/с. В Красном Сулине без осадков, температура +4 градуса, ветер скоростью 6 м/с, ночью ожидается снег с дождем, температура понизится до +0, ветер усилится до 7 м/с. В административном центре Октябрьского района - поселке Каменоломни - днем без осадков, температура +5 градусов, скорость ветра составляет 6 м/с. Ночью будет идти снег с дождем при температуре +1, скорость ветра снизится до 5 м/с.

Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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