Житель Ростовской области пострадал при взрыве снаряда

26 марта 2023, 05:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Пролетарском районе Ростовской области работник одного из предприятий нашел и пытался разобрать снаряд времен Великой Отечественной войны. При взрыве снаряда мужчина получил множественные ранения рук и грудной клетки, его госпитализировали.

На одном из промышленных предприятий Пролетарского района при взрыве боеприпаса времен Великой Отечественной войны пострадал 56-летний рабочий.

Мужчина пытался вскрыть снаряд, который взорвался и ранил его, пишет 25 марта donday.ru.

Сотрудники полиции. прибывшие на место инцидента, определили, что мужчина пытался вскрыть снаряд времен Великой Отечественной войны, пока неизвестно, где он его нашел, информирует "Наша неделя. Пролетарск".

Мужчина со множественными осколочными ранениями рук и грудной клетки был госпитализирован в Сальскую центральную больницу, где ему сделали операцию. В настоящее время он находится в реанимации. По данным врачей, возгорания снаряда не было, он взорвался при разгерметизации.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре 2022 года в акватории Черного моря у пляжа в Новороссийске было найдено более 120 боеприпасов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.