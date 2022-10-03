Более 120 боеприпасов времен Великой Отечественной войны найдены в Новороссийске

03 октября 2022, 00:27

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Спасатели обезвредили боеприпасы, обнаруженные в акватории Черного моря у пляжа в Новороссийске.

Водолазы обнаружили в море в районе городского пляжа в Новороссийске 122 боеприпаса.

Специалисты обследовали более шести тысяч квадратных метров морского дна, среди найденных боеприпасов семь ручных гранат, 75 минометных мин, 25 артснарядов, четыре авиабомбы и 11 зажигательных авиабомб, сообщило 2 октября со ссылкой на пресс-службу МЧС России РИА "Новости".

Спасатели распознали опасные предметы "как немецкую авиационную бомбу SC-50, советские авиабомбы ФАБ-100 и ФАБ-50, а также артиллерийские снаряды калибром 100 и 150 миллиметров", - говорится в сообщении.

Полицейские и казаки оцепили опасную зону и оповестили об опасности людей, которые живут в окрестных домах, сообщило ведомство.

Весь арсенал боеприпасов был успешно ликвидирован, ущербна населению и инфраструктуре не нанесено, сообщило "Юга.ру".

"Кавказский узел" также писал, что 1 октября стало известно о рабочих, которые выкопали противопехотную мину времен Великой Отечественной войны в окрестностях станицы Курчанской в Темрюкском районе.

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