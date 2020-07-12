Четыре человека задержаны в Дагестане по подозрению в незаконном обороте оружия

12 июля 2020, 05:37

В Дагестане задержаны два местных жителя и двое уроженцев Чечни, которых подозреваются в незаконном обороте оружия, помощи в приобретении гражданского оружия и его переделке в боевое, а также содействии группировке, которая перевозила оружие между республиками.

По данным МВД, сотрудники правоохранительных органов Дагестана задержали 44-летнего жителя Сулейман-Стальского района, 43-летнего жителя Каспийска, а также двух уроженцев Чечни 37 и 44 лет.

Задержанные "по предварительному сговору занимаются незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, содействуют в приобретении и переделке гражданского оружия под их боевой аналог, а также могут быть причастны к деятельности организованной преступной группы, занимающейся перевозкой огнестрельного оружия с территории Чечни в республику Дагестан", говорится в сообщении МВД Дагестана, опубликованном 11 июля в Instagram-паблике ведомства.

МВД сообщает, что 11 июля прошли обыски в домах подозреваемых. У них были найдены гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, пистолеты ТТ, а также пистолеты кустарного производства, патроны и запчасти к автоматам Калашникова и пистолетам Макарова.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 22 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Ранее "Кавказский узел" также сообщал, что 19 июня в доме жителя Ленинкента силовики нашли схрон с оружием и боеприпасами. Мужчина был заподозрен в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов после того, как был остановлен свадебный кортеж.