Житель Дагестана задержан по подозрению в перевозке автомата и гранаты

27 августа 2020, 13:37

Полицейские нашли заряженный автомат Калашникова и гранату в машине 32-летнего жителя Дагестана, сообщило сегодня МВД.

Машина была остановлена сотрудниками полиции в рамках расследования уголовного дела об особо тяжком преступлении.

"В Дагестане была остановлена автомашина под управлением 32-летнего жителя Рутульского района. <…> Во время досмотра транспортного средства в багажном отсеке полицейские обнаружили автомат Калашникова с магазином, снаряженным 15 патронами, а также ручную гранату", – сообщило сегодня на своем сайте Управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Правоохранители завели дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ и части 1 статьи 222 УК РФ, сказано в сообщении.

Часть 1 статьи 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", предусматривает до четырех лет лишения свободы. Часть 1 статьи 222 УК РФ, "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" предусматривает также до четырех лет лишения свободы.

Ранее "Кавказский узел" также сообщал, что четыре жителя Дагестана были задержаны были задержаны по подозрению в незаконном обороте оружия, помощи в приобретении гражданского оружия и его переделке в боевое, а также содействии группировке, которая перевозила оружие между республиками, сообщили 11 июля правоохранители.