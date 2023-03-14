14 марта 2023, 19:58

ФСБ отчиталась о задержании шпиона на Ставрополье

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Жителя Шпаковского района Ставрополья задержали по подозрению в государственной измене. Он собирал сведения о железнодорожных станциях и воинских частях и передавал их украинским спецслужбам, рапортовала ФСБ.

Управление ФСБ России по Ставропольскому краю сообщило о задержании местного жителя по подозрению в госзмене. По версии ведомства, "по заданию украинских спецслужб " он "осуществлял сбор и передачу фотоматериалов о железнодорожных станциях и воинских частях Ставропольского края", - сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

По версии силовиков, житель Шпаковского округа Ставрополья вступил в переписку с сотрудниками Службы безопасности Украины в марте 2022 года. Мужчина добровольно согласился оказывать помощь, указано в сообщении. 

Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена" УК РФ, которая предусматривает до 20 лет лишения свободы, проинформировало сегодня РИА "Новости".

"Кавказский узел" писал, что в Ставропольском крае в декабре был задержан 20-летний местный житель, подозреваемый в подготовке поджога военкоматов, как утверждает следствие, по поручению сотрудника украинской разведки. Уголовное дело возбуждено по статье о подготовке к теракту.

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Примечание:

"ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на Ставрополье", "Отчеты ФСБ о предотвращении терактов на Ставрополье вызвали недоверие аналитиков", "Сообщение ФСБ о предотвращении теракта на Ставрополье стало третьим за месяц ".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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