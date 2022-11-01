Отчеты ФСБ о предотвращении терактов на Ставрополье вызвали недоверие аналитиков

01 ноября 2022, 02:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Закрытость ФСБ не позволяет проверить достоверность сообщений о трех предотвращенных в октябре терактах в Ставропольском крае, но силовики очевидно заинтересованы продемонстрировать важность своей работы на фоне военной операции, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", с начала октября Федеральная служба безопасности трижды сообщила о предотвращённых терактах и задержании членов трех групп сторонников радикальных движений. Дважды, по версии силовиков, были задержаны сторонники террористической организации "Исламское государство"*, 28 октября ФСБ отчиталась задержании сторонников украинских радикальных организаций. Среди целей террористов силовики называли административный объект, отдел полиции и объект транспортной инфраструктуры.

Деятельность ФСБ засекречена и поэтому та информация, которая предоставляется СМИ, имеет своей целью скорее влияние на инфополе региона, нежели информирование о деятельности данного силового ведомства в целом, считает координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа Валерий Ледовской.

"Мы можем интерпретировать только влияние на инфополе, т.е. о чём нас хочет предупредить Федеральная служба безопасности, что она нам хочет сообщить. Мы, например, можем обратить внимание, что близко по времени произошло задержание членов ячейки ИГИЛ* и членов проукраинской группировки. Из этого можно сделать вывод, что ведомство хочет, чтобы данные инциденты смешались в инфополе, чтобы воспринимались населением как, по сути, одно и то же", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ледовской.

Также это сигнал о том, что "проукраинские группировки находятся на территории России", считает эксперт. "По сути, это является продолжением речи Владимира Путина на дискуссионном форуме "Валдай" 27 октября, где он признал, что военные действия между Россией и Украиной это, по сути, гражданская война. А гражданские противостояния связаны обычно с партизанскими движениями. И несмотря на то, что беженцы из Украины прошли некоторые фильтрационные мероприятия, это совсем не означает, что все из них поддерживают официальную внешнюю политику России", - сказал Ледовской.

Президент России Владимир Путин на форуме "Валдай" заявил, что "отчасти" согласен с трактовкой спецоперации на Украине как гражданской войны, так как русские и украинцы — "один народ"."Но мы оказались в разных государствах, к сожалению, в силу целого ряда причин", — следует из расшифровки его выступления, опубликованного 27 октября Кремлин.ру.

Восприимчивость жителей к сообщениям о возможных угрозах снижается, но не из-за частого информирования о предотвращенных терактах, а по другим причинам. "Например, тема частичной мобилизации в Ставропольском крае, которая коснулась непосредственно множества жителей региона, сейчас куда важнее, чем информация о задержании диверсионных групп в СМИ. Тем не менее, жители обращают внимание на подобные инфоповоды тоже. Другое дело, что они не могут ничего сделать с этой информацией, разве что мысленно поблагодарить силовиков за работу, осознать ценность существования соответствующих структур. Но сделать какие-то практические выводы, защитить себя лучше это вряд ли позволит", - сказал Ледовской.

Влияние сообщений о предотвращении терактов напрямую зависит от происходивших в регионе событий, считает главный научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко. "Все зависит от того, какие были теракты в регионе и кого они затронули", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

26 мая 2010 года возле кафе, прилегающего к Дворцу культуры и спорта в Ставрополе перед концертом чеченского ансамбля танца "Вайнах" сработало взрывное устройство. Погибли восемь человек, более 57 человек, в том числе 14 сотрудников правоохранительных органов, получили ранения. В сентябре и декабре 2003 года произошли взрывы в электричке "Кисловодск - Минводы". 24 марта 2001 года в городах Минводы и Ессентуки Ставропольского края и в ауле Адыге-Хабль Карачаево-Черкесии были совершены три террористических акта, жертвами которых стали 28 человек. 200 человек были ранены. 08 декабря 2000 года в Пятигорске в результате взрыва на рынке на ул. Мира ранено 25 человек. 6 октября 2000 года произошел взрыв на платформе железнодорожного вокзала в Пятигорске и еще два взрыва в городе Невинномысск (Ставропольский край). Погибли два человека, 20 получили ранения.

Он допустил, что сообщения о предотвращении терактов могут заставить жителей вести себя осторожнее, внимательнее. "Но зависит от общей ситуации – как часто бывали теракты и кто в них участвовал, и что люди знают, помимо официальных сообщений. Сегодня много спекуляций на теме терроризма, в том числе на Кавказе, из-за чего верится в них не всегда. Особого доверия к информации нет", - сказал Малашенко.

С ним согласился замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. "Подобные сообщения могут вызывать сомнения, потому что это тот случай, когда невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть поступающую информацию", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Храмчихин.

Три сообщения за месяц о задержании потенциальных террористов говорит, скорее, об "интересе" к Ставропольскому краю, констатировал Храмчихин. "То, что Украина ищет сторонников среди россиян, не вызывает никаких сомнений. Странно было бы говорить об обратном. Существует и исламский терроризм, конечно", - добавил Храмчихин.

Политическую составляющую в действиях правоохранителей увидел ветеран спецслужб в отставке, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков.

"Усилия ФСБ направлены сейчас на то, чтобы показать свою прыть Владимиру Путину. Из истории страны мы знаем, что когда нужно проявить прыть, то она проявляется самым чудовищным образом – с огромным количеством лжи и фейков и огромным числом жертв, я имею ввиду сталинские репрессии. Из бесед с бывшими сотрудниками НКВД мне известно, что они получали разнарядки на количество врагов. И подразделения НКВД были на себя повышенные обязательства по поиску и ликвидации врагов народа. Я не удивлюсь, что сейчас, как грибы, начнут возникать уголовные дела по "диверсантам", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Гудков.

Сообщения о задержании потенциальных террористов, обезвреживании каких-то ячеек, предотвращении терактов лишь порождают "атмосферу страха и неуверенности", считает Гудков.

Спецслужбы мотивированы распространять вызывающие сомнения в их достоверности сообщения о задержании предполагаемых террористов на Ставрополье для улучшения отчетности и в целях пропаганды, пояснили "Кавказскому узлу" журналист Елена Суслова и правозащитник Арсен Саркисов. Вероятной целью такой пропаганды координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа Валерий Ледовской назвал предупреждение о последствиях участия в радикальных организациях.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.