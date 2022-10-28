Сообщение ФСБ о предотвращении теракта на Ставрополье стало третьим за месяц 

28 октября 2022, 10:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С начала октября Федеральная служба безопасности трижды сообщила о предотвращённых терактах и задержании членов трех групп сторонников радикальных движений. Дважды, по версии силовиков, были задержаны сторонники террористической организации "Исламское государство"*, последний на сегодняшний день раз были задержаны сторонники украинских радикальных организаций. Среди целей террористов силовики называли административный объект, отдел полиции и объект транспортной инфраструктуры.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня ФСБ отчиталась о задержании четверых человек, планировавших теракт в Ставропольском крае. По данным ФСБ, задержанные являлись сторонниками украинских радикальных организаций.

"Являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона", - говорится в сообщении Центра общественных связей Федеральной службы безопасности.

Четырьмя днями ранее, 24 октября силовики сообщили о задержании двух сторонников запрещенной террористической организации "Исламское государство"*. По версии ФСБ, они готовили теракт в пятигорском отделе полиции "по указанию зарубежных эмиссаров". В группу, по данным силовиков, входили выходцы из Центральной Азии, которые дали признательные показания. ФСБ также опубликовала видео задержания. На видео один из задержанных сообщает, что со своим знакомым вступил в ИГ* и планировал теракт. Второй добавил, что они приобрели компоненты для самодельной бомбы.

7 октября ФСБ сообщила, что в краевом центе задержаны члены ячейки "Исламского государства"*. По данным силовиков, задержанные планировали теракт на объекте транспортной инфраструктуры. Во время обысков в местах проживания подозреваемых обнаружены компоненты и поражающие элементы для изготовления самодельных взрывных устройств, и средства конспиративной связи. Точное число задержанных не сообщалось, но из кадров обнародованного видео можно сделать вывод, что задержаны двое мужчин и женщина.

Напомним также, что о предотвращении терактов на Ставрополье ФСБ дважды сообщала в апреле. 25 апреля ведомство отчиталось о задержании сторонника ИГ*, подозреваемого в подготовке теракта на объекте транспортной инфраструктуры Ставрополья. На видео задержанный признался, что вступил в ряды "Исламского государства"* и планировал теракт. 13 апреля силовики заявили, что сторонник "Исламского государства"* из Ставрополя планировал совершить теракт на железнодорожном вокзале, у него изъяты элементы взрывного устройства.

Спецслужбы мотивированы распространять вызывающие сомнения в их достоверности сообщения о задержании предполагаемых террористов на Ставрополье для улучшения отчетности и в целях пропаганды, пояснили "Кавказскому узлу" журналист Елена Суслова и правозащитник Арсен Саркисов. Вероятной целью такой пропаганды координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа Валерий Ледовской назвал предупреждение о последствиях участия в радикальных организациях.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.