Обнародовано видео задержания предполагаемого террориста в Ставрополе

25 апреля 2022, 23:55

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ФСБ опубликовало видео, на котором силовики задерживают подозреваемого в подготовке теракта на автовокзале в Ставрополе. На видео задержанный признается, что вступил в ряды "Исламского государства"* и планировал теракт.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ФСБ отчиталась о задержании подозреваемого в подготовке теракта в Ставропольском крае. По данным ведомства, сторонник запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" планировал теракт на объекте транспортной инфраструктуры Ставрополья.

На оперативном видео ФСБ видно, как из автомобиля выбегают трое вооруженных людей в камуфляже, заваливают его на землю, заламывают руки и надевают наручники. Затем задержанного поднимают и затаскивают в автомобиль. Далее на видео он дает показания. «В 2018 году принял ислам. В процессе изучения религии начал интересоваться «Исламским государством»*. В дальнейшем вступил в их ряды и планировал совершение террористического акта в Ставрополе», - говорит задержанный на видео, опубликованном сегодня на сайте издания "Известия".

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"Кавказский узел" размещает материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.