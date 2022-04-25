Подозреваемый в причастности к ИГ* и подготовке теракта задержан. Кадр видео пресс-службы ФСБ https://www.gazeta.ru/social/news/2022/04/25/17628338.shtml

25 апреля 2022, 10:07

ФСБ заявила о предотвращении теракта на Ставрополье

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подозреваемый в подготовке теракта в Ставропольском крае задержан, отчиталась ФСБ.

По данным ведомства, сторонник запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" планировал теракт на объекте транспортной инфраструктуры Ставрополья.

Подозреваемый в причастности к ИГ* и подготовке теракта задержан, у него изъяты взрывчатые вещества, пишет со ссылкой на ФСБ РИА "Новости".

"Кавказский узел" ранее сообщал о задержании предполагаемого сторонника ИГ* в Ставрополе. По версии силовиков, он планировал совершить теракт на железнодорожном вокзале. У задержанного изъяты элементы взрывного устройства, сообщила ФСБ 13 апреля.

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"Кавказский узел" размещает материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Усилены меры безопасности в Ейском и Щербиновском районах Кубани", "ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Карачаево-Черкесии", "Силовики показали изъятую у предполагаемых террористов схему Черкесска".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

25 апреля 2022, 12:57

25 апреля 2022, 12:52

25 апреля 2022, 12:03

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