ФСБ заявила о предотвращении теракта на Ставрополье

25 апреля 2022, 10:07

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Подозреваемый в подготовке теракта в Ставропольском крае задержан, отчиталась ФСБ.

По данным ведомства, сторонник запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" планировал теракт на объекте транспортной инфраструктуры Ставрополья.

Подозреваемый в причастности к ИГ* и подготовке теракта задержан, у него изъяты взрывчатые вещества, пишет со ссылкой на ФСБ РИА "Новости".

"Кавказский узел" ранее сообщал о задержании предполагаемого сторонника ИГ* в Ставрополе. По версии силовиков, он планировал совершить теракт на железнодорожном вокзале. У задержанного изъяты элементы взрывного устройства, сообщила ФСБ 13 апреля.

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"Кавказский узел" размещает материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.