Предполагаемый сторонник ИГ* задержан в Ставрополе

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Сторонник "Исламского государства"* из Ставрополя планировал совершить теракт на железнодорожном вокзале, у него изъяты элементы взрывного устройства, сообщила ФСБ.

Федеральная служба безопасности задержала в Ставрополе местного жителя, сторонника международной террористической организации "Исламское государство"* планировавшего совершение террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры, сообщил сегодня Центр общественных связей ФСБ России.

Подозреваемый был задержан при подготовке к совершению террористического акта. "Обнаружены и изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы, приобретенные им для изготовления СВУ (самодельного взрывного устройства - Прим. "Кавказского узла")", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Следствие приступило к расследованию уголовного дела о покушении на теракт, указано в сообщении.

ФСБ также распространила видео задержания подозреваемого и его допроса. На видеозаписи два силовика надевают на мужчину, который лежит на земле, наручники, а затем ведут его в автомобиль. Затем в видео демонстрируются изъятые у него пятилитровая бутылка, гвозди, изолента, шприцы, селитра, клей, герметик, ацетон, саморезы, сахар, следует из видео, опубликованного ТАСС.

В ходе допроса задержанный сообщил, что он намеревался подорвать бомбу на железнодорожном вокзале. "Я познакомился с человеком, который является участником и амиром международной террористической группы "Исламское государство"*. Я ему доверял. Он заставил меня снять на видео здание железнодорожного вокзала, заставил закупить [все] для терактов, для взрывов, чтобы я это сделал", - сообщил задержанный. Он уточнил, что должен был оставить бомбу на вокзале и ждать указаний. "Когда я приехал на вокзал, меня задержали сотрудники ФСБ", - говорит подозреваемый на видеозаписи.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале Управление Следкома России по Ставропольскому краю отчиталось о начале расследования уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Кировского округа о приготовлении теракта. По версии следствия, он планировал взорвать "один из объектов инфраструктуры Новопавловска".

22 октября 2021 года ФСБ отчиталась о задержании в Ставропольском крае сторонника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). По версии следствия, он готовил теракт на объектах транспортной инфраструктуры региона. Суд в Ставрополе постановил арестовать его на два месяца. Опрошенные "Кавказским узлом" ставропольские активисты, журналисты и правозащитник указали, что версия ФСБ о подготовке теракта в Ставропольском крае вызывает недоверие из-за неправдоподобности и скудости распространенной силовиками информации.

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"Кавказский узел" размещает материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* – организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

** – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.