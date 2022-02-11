Ставропольский подросток обвинен в подготовке теракта

11 февраля 2022, 14:44

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Обвинение в подготовке теракта предъявлено 18-летнему жителю Кировского района Ставропольского края, который намеревался взорвать один из объектов инфраструктуры Новопавловска, сообщило сегодня следствие.

Управление Следкома России по Ставропольскому краю отчиталось о начале расследования уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Кировского округа о приготовлении теракта.

По данным следствия, молодой человек, являясь сторонником экстремистской организации, с января по апрель 2021 года планировал взорвать "один из объектов инфраструктуры Новопавловска". Следствие предположило, что весной 2021 года он приготовил место для закладки взрывчатого вещества, а также приобрел тротиловую шашку, однако не смог осуществить задуманное в связи с задержанием по делу об организации деятельности экстремистской организации, сообщило сегодня управление СКР по Ставрополью.

В марте 2021 года молодой человек записал аудиообращение, в котором дал присягу на верность запрещенной на территории России экстремистской организации и распространил ее в одном из интернет-мессенджеров, а затем пытался вербовать жителей округа для участия в деятельности организации, однако получал отказы. Уголовные дела в отношении молодого человека соединены в одно производство. Он находится под арестом по обвинению в приготовлении к теракту. незаконном приобретении и хранении взрывных устройств, вербовке и участии в деятельности запрещенных религиозных организаций, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле 2021 года на Ставрополье была раскрыта ячейка организации "Ат-Такфир валь-Хиджра"*. Тогда задержали 16 подозреваемых, а 21 и 22 июля 2021 года - еще восемь ее сторонников.

"Кавказский узел" размещает материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории страны запрещена.