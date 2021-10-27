Спецоперация в Ставрополе продолжила тренд на малоинформативные рапорты о предотвращенных терактах

27 октября 2021, 15:57

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Версия ФСБ о подготовке теракта в Ставропольском крае вызывает недоверие из-за неправдоподобности и скудости распространенной силовиками информации, указали представитель уполномоченного по правам предпринимателей Ставрополья, активисты "Яблока" и местная журналистка.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября ФСБ отчиталась о задержании в Ставропольском крае сторонника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). По версии следствия, он готовил теракт на объектах транспортной инфраструктуры региона. Суд в Ставрополе постановил арестовать его на два месяца.

Версия ФСБ о целях предполагаемого террориста вызывает сомнения, указала журналистка ставропольского издания "Открытая" Елена Суслова. "В Ставрополе нет транспортных узлов. Тут от силы два-три вагона за день проезжают. Вызывает большие сомнения сообщение ФСБ. Если теракт и готовился, то уж не на транспортных узлах", — сказала она корреспонденту "Кавказского узла. Информация о том, где проживал мужчина и где проводился обыск, скрывается силовиками, что также настораживает, отметила журналистка.

Суслова также указала, что местные СМИ уделили мало внимания инциденту, а местные жители, по ее мнению, "пропустили сообщение о теракте мимо ушей". "Людские головы заняты мыслями о COVID — каждый день растет число умерших и заболевших. Постоянно поступают сообщения от родных, близких, друзей, что кого-то положили в реанимацию под кислород. Людям не до терактов", — считает Суслова.

К концу октября Ставропольский край вошел в число российских регионов, где в больницах занято более 95% коек для больных коронавирусом. Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Жители Ставропольского края в целом не доверяют сообщениям силовиков, считает представитель уполномоченного по правам предпринимателей Ставрополья Арсен Саркисов. Он также придерживается мнения, что скудная подача информации свидетельствует о фабрикации дела. По его словам, если бы у ФСБ были реальные доказательства готовящегося теракта, информация была бы растиражирована в СМИ, были бы предъявлены неоспоримые факты вины подозреваемого. "Думаю, кому-то нужна была "палка" за раскрытие преступления террористической направленности", — сказал Саркисов корреспонденту "Кавказского узла".

Он пояснил, что силовики фабрикуют дела ради повышения и дополнительного дохода. "Если у силовика зарплата 30 тысяч рублей, если он еле-еле сводит концы с концами, идет на преступление. При этом подробностей произошедшего нет. А ведь силовики ездят на "Мерседесах" и "Бентли", — отметил Арсен Саркисов.

Аналогичного мнения придерживается адвокат, лидер ставропольского отделения "Яблока" Виталий Зубенко. "Мы привыкли к куцей информации, проверить которую невозможно. Население заставляют верить на слово. Расчет на то, что люди, так преданные телевизору и официальным сообщениям силовиков, не станут проверять факты. Все это — следствие неучастия населения в политических и выборных процессах", — рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Зубенко.

Общество индифферентно относится к расследованиям и властям, указал адвокат. Чувствуя это, силовики дают сухую информацию, пренебрегая доказательствами, считает он. Помимо прочего, показывая раскрытия либо псевдораскрытия преступлений террористической направленности, силовики показывают "успешность работы", чтобы увеличить финансирование борьбы с террористами, добавил Зубенко.

"Каковы суммы, которые выделяют силовикам, неизвестно, ведь большая часть бюджета засекречена. Они говорят: вот, смотрите, как мы успешно работаем, дайте нам еще денег, и мы еще больше поймаем. Могу сказать со знанием дела, как адвокат: дела террористической направленности не выдерживают никакой критики, они расследуются из рук вон плохо, при этом со стороны следствия идет активная агрессия", — сообщил Виталий Зубенко.

Координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа, бывший председатель ставропольского отделения "Яблока" Валерий Ледовской относится к подобным сообщениям двояко: с одной стороны, как гражданин, эксперт "боится стать жертвой террористов", с другой — информации об инциденте никакой нет, что вызывает скепсис.

"Я хорошо помню теракт в Буденновске. И поэтому рад, что силовики занимаются защитой границ или последствиями проникновения идей террористических организаций на территорию нашей страны. С другой стороны, я очень плохо отношусь к операциям, о которых не сообщаются подробности и даже имена. Информация о таких операциях не является в принципе новостью, ведь новость, опубликованная в СМИ — это не перепечатка пресс-релиза того или иного госоргана. Журналистика — это про проверку фактов, их уточнение, объективность. А как можно о таких параметрах говорить, если здесь работе журналиста просто нет места?" — указал корреспонденту "Кавказского узла" Ледовской.

14 июня 1995 года отряд боевиков из Чечни во главе с Шамилем Басаевым захватил 1500 человек в центральной больнице города Буденновска Ставропольского края. В результате теракта погибли 129 человек, а 415 получили ранения, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Как закончилась Первая чеченская: память и хроника". Власти России стремятся предать забвению теракт в Буденновске, как и другие террористические акты, считают правозащитники, принявшие участие в онлайн-дискуссии летом 2020 года.

За задержанием в Ставрополе может стоять желание силовиков увеличить бюджет для борьбы с терроризмом, предположил Ледовской. "Возникает вопрос, как интерпретировать такие новости, что именно до нас хотят донести: действительно ли ситуация с терроризмом становится более напряженной или это часть конкуренции между госинститутами за бюджет с помощью медийного ресурса", — сказал Валерий Ледовской.

Данный случай — повод подумать, как можно дополнить информацию в таких новостях таким образом, чтобы доверия к ней было больше, но при этом не выдавались детали, о которых следствие должно молчать, добавил он. "Без проведения такой работы от таких новостей может возникать не положительный, а отрицательный эффект в восприятии работы силовых структур", — закончил Ледовской.

"Кавказский узел" размещает материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

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