Арестован подозреваемый в подготовке теракта на Ставрополье

22 октября 2021, 13:01

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Суд в Ставрополе арестовал на два месяца подозреваемого в подготовке теракта в Ставропольском крае сторонника ИГ*.

Как сообщал "Кавказский узел", ФСБ сегодня отчиталась о задержании в Ставропольском крае сторонника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). По версии следствия, он готовил теракт на объектах транспортной инфраструктуры региона.

Подозреваемый в подготовке теракта в Ставропольском крае, который был ранее задержан силовиками, помещен под стражу, информировал сегодня ТАСС.

"По решению Ленинского районного суда города Ставрополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – привел сегодня "Интерфакс" слова сотрудника суда.

Напомним, что, по данным силовиков, при обыске в доме подозреваемого были обнаружены и изъяты взрывчатка и поражающие элементы для изготовления самодельной бомбы. Против него дело по статьям о приготовлении к теракту (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК России) и незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 223.1 УК России).

"Кавказский узел" публикует материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.