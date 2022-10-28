ФСБ заявила о предотвращении теракта на Ставрополье

28 октября 2022, 10:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Четыре человека, планировавших совершить теракт, задержаны в Ставропольском крае. По данным ФСБ, задержанные являлись сторонниками украинских радикальных организаций.

"Являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона", - цитирует сегодня, 28 октября, сообщение Центра общественных связей "Интерфакс".

В ходе обысков по местам жительства задержанных, а также оборудованного ими в Предгорном районе тайника обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления зажигательной смеси, а также "методическая литература по организации массовых беспорядков", говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ "Террористический акт". Подозреваемые задержаны, помещены под стражу.

Комментариев задержанных и их представителей в связи с сообщением спецслужбы пока не поступало.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 24 октября ФСБ сообщила о задержании двух сторонников запрещенной террористической организации "Исламское государство"*, которые готовили теракт в отделе полиции Пятигорска "по указанию зарубежных эмиссаров". В группу, по данным силовиков, входили выходцы из республик Центральной Азии, задержанные дали признательные показания. ФСБ также опубликовала видео задержания. На видео один из задержанных сообщает, что со своим знакомым вступил в ИГ* и планировал теракт. Второй добавил, что они приобрели компоненты для самодельной бомбы.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.