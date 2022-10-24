24 октября 2022, 10:33

ФСБ рапортовала о предотвращении теракта в Пятигорске

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики задержали сторонников запрещенной террористической организации "Исламское государство"*, которые готовили теракт в городском отделе полиции Пятигорска, сообщила ФСБ.

По версии следствия, члены ячейки запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" (ИГ) планировали по указанию зарубежных эмиссаров совершить теракт в городском отделе полиции Пятигорска.

В ячейку входили выходцы из республик Центральной Азии, информировало сегодня РИА "Новости" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В ходе проведения обысков по местам проживания подозреваемых обнаружены и изъяты компоненты и поражающие элементы, приобретенные ими для изготовления СВУ, схемы сборки, символика запрещенной организации, средства конспиративной связи, в которых выявлена переписка с активными участниками террористической организации", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение ЦОС ФСБ.

Задержанные дали признательные показания, добавили в спецслужбе. Комментариев от представителей задержанных относительно сообщения ФОС ФСБ не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 7 октября ФСБ информировала, что в Ставрополе были задержаны члены ячейки ИГ*, планировавшие теракт. Один из задержанных тогда признался в планах совершить теракт и примкнуть к боевикам террористической организации.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Силовики показали изъятую у предполагаемых террористов схему Черкесска", "Житель Ставрополья осужден на 13 лет за подготовку теракта", "Утвержден приговор троим жителям Ставрополья за попытку примкнуть к ИГ*".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

24 октября 2022, 11:16

  • Обнародовано видео задержания сторонников ИГ* на Ставрополье

    ФСБ опубликовало видео, на котором силовики задерживают двоих подозреваемых в подготовке теракта в городском отделе полиции Пятигорска. На видео один задержанный признается, что со своим знакомым вступил в ряды "Исламского государства"* и планировал теракт. А второй, что они приобрели компоненты для самодельной бомбы.

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