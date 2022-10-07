ФСБ отчиталась о срыве теракта в Ставрополе

07 октября 2022, 14:25

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В Ставрополе задержаны члены ячейки "Исламского государства"*, планировавшие теракт, сообщила ФСБ. Один из задержанных признался в планах совершить теракт и примкнуть к боевикам террористической организации, следует из обнародованного спецслужбой видео.

Сотрудники ФСБ задержали в Ставрополе членов "законспирированной ячейки сторонников" запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

"Входившие в ячейку граждане РФ планировали по указанию зарубежных эмиссаров международной террористической организации совершение террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона. При подготовке к реализации своего преступного замысла они были задержаны в г. Ставрополе", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ФСБ.

Во время обысков в местах проживания подозреваемых обнаружены "компоненты и поражающие элементы, приобретенные ими для изготовления самодельных взрывных устройств, и средства конспиративной связи".

"Следственным подразделением в отношении задержанных возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ. Фигуранты дали признательные показания", - говорится в публикации.

Часть 2 статьи 205 УК РФ предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

ФСБ также обнародовала кадры оперативной видеосъемки, сообщает РИА Новости. На видео, опубликованном в Telegram-канале агентства, показана автостанция. Затем видны идущие по улице мужчина и женщина, а далее показаны кадры задержания мужчины. Из дальнейших кадров можно сделать вывод, что задержаны двое мужчин и женщина. На видео также демонстрируются изъятые оперативниками компоненты самодельной бомбы. "Вот это можно использовать как базу для создания самодельного взрывного устройства", - поясняет силовик на видео.

Далее в ролике приводятся слова задержанного. "Позвонил муж моей сестры с предложением поехать совместно в Африку, вступить в ряды террористической организации "Исламское государство"* вместе с его женой и его другом. Но перед этим мы должны были совершить террористический акт в городе Ставрополе", - говорит мужчина на видео.

"Кавказский узел" писал, что о предотвращении терактов на Ставрополье ФСБ дважды сообщала в апреле. 13 апреля спецслужба сообщила, что сторонник "Исламского государства"* из Ставрополя планировал совершить теракт на железнодорожном вокзале, у него изъяты элементы взрывного устройства. 25 апреля ведомство отчиталось о задержании еще одного сторонника ИГ*, подозреваемого в подготовке теракта на объекте транспортной инфраструктуры Ставрополья. На видео задержанный признался, что вступил в ряды "Исламского государства"* и планировал теракт.

Спецслужбы мотивированы распространять сфальсифицированные сообщения о задержании предполагаемых террористов на Ставрополье для улучшения отчетности и в целях пропаганды, пояснили "Кавказскому узлу" журналист Елена Суслова и правозащитник Арсен Саркисов. Вероятной целью такой пропаганды координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа Валерий Ледовской назвал предупреждение о последствиях участия в радикальных организациях.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.