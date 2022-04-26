Аналитики усомнились в истинности террористической угрозы на Ставрополье

26 апреля 2022, 20:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спецслужбы мотивированы распространять сфальсифицированные сообщения о задержании предполагаемых террористов на Ставрополье для улучшения отчетности и в целях пропаганды, считают журналист Елена Суслова и правозащитник Арсен Саркисов. Вероятной целью такой пропаганды координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа Валерий Ледовской назвал предупреждение о последствиях участия в радикальных организациях.

Как писал "Кавказский узел", сторонник "Исламского государства"* из Ставрополя планировал совершить теракт на железнодорожном вокзале, у него изъяты элементы взрывного устройства, сообщила ФСБ 13 апреля. 25 апреля ведомство отчиталось о задержании еще одного сторонника ИГ*, подозреваемого в подготовке теракта на объекте транспортной инфраструктуры Ставрополья. На видео задержанный признался, что вступил в ряды "Исламского государства"* и планировал теракт.

Задержание предполагаемого террориста является инсценировкой с целью получения материальной выгоды – повышения либо денежных премий, предположила ставропольская журналистка Елена Суслова.

"Любит по понедельникам ФСБ отчитываться - по аналогии с тем, что по пятницам, как мы помним, Роскомнадзор списки иноагентов пополняет. Странно, что и 13 апреля был задержан только один сторонник ИГ* - обычно накрывают ячейку. А тут одного 13-го, затем еще одного. В прошлый раз пришла мысль, что это инсценировка. Надо же было чем-то объяснить населению серию недавних ложных звонков в городах Кавминвод. Сотрудники ведомства могли на фоне спецоперации сымитировать задержание, потому что всем сейчас хочется медаль на грудь, повышение и премию", - отметила она.

11 апреля поступили сообщения о минировании санатория "Москва", театра-музея "Благодать" и городского суда в Кисловодске. 20 апреля после анонимных сообщений о минировании была проведена эвакуация санатория, торгового центра и горсуда в Кисловодске. 21 апреля информация о минировании поступила в гимназию и три санатория в Кисловодске.

Возможно также, что задержание предполагаемого террориста 25 апреля основывается на данных, полученных при допросе ранее задержанного, не исключила Суслова."Вполне возможно, что задержанный 13 апреля сдал своего подельника", - сказала Суслова.

Задержание предполагаемого террориста является постановкой, направленной на запугивание населения для наращивания авторитета силовиков среди ставропольчан, предположил ставропольский правозащитник Арсен Саркисов. Реального подозреваемого нет и суда над ним не будет, считает правозащитник.

"У Толстого есть сказка про волка и мальчика, который шутил, что на овец напал хищник. После нескольких шуток крестьяне не поверили мальчику, и волк съел овец. Силовики так доиграются – население в определенный момент верить в захват неких эфемерных игиловцев* перестанет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, сообщениями и видео о задержании предполагаемых террористов ФСБ пытается "сплотить нацию" перед лицом реальной угрозы, но ее нет, считает правозащитник.

Реальная террористическая угроза существует, отметил координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа, IT-специалист Валерий Ледовской. "Постоянно происходят реальные теракты, как сегодня в детском саду в Ульяновской области. Но если мы проследим такие случаи, то в основном по профилю они не подпадают под действия террористических организаций", - отметил он.

26 апреля вооруженный мужчина пришел в детский сад в ульяновском поселке Вешкайма и устроил там стрельбу. Жертвами стали нянечка и двое детей, еще одна женщина пострадала. Стрелявший, который состоял на психиатрическом учете, покончил с собой. По предварительным данным, причиной инцидента стал бытовой конфликт, сообщило сегодня ТАСС.

При этом он также не исключил, что информация спецслужб о задержании предполагаемых террористов может быть фейком. "Учитывая, что в настоящее время идёт информационное противостояние, от которого зависит в том числе отношение к нашей стране в будущем, а также стабильность и управляемость общества внутри, я не исключаю производство согласованных фейков. С одной стороны, это может быть работой на упреждение, некоторой образовательной программой для граждан о том, что будет, если связаться с радикальными силами. С другой стороны, достаточно часто случаются проколы, которые видны журналистам и обычным людям. И тогда все плюсы перекрываются минусами от ошибок. Разведка и контрразведка включает в себя аспекты, связанные с воздействием на информационное поле, это стало естественной защитной функцией многих государств. Главное, чтобы это не проводило к жертвам со стороны непричастного населения", - рассказал Ледовской корреспонденту "Кавказского узла".

Пресс-служба Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ставропольскому краю отказалась комментировать корреспонденту "Кавказского узла" задержание предполагаемого террориста, сославшись на тайну следствия.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале управление Следкома России по Ставропольскому краю отчиталось о начале расследования уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Кировского округа о приготовлении теракта. По версии следствия, он планировал взорвать "один из объектов инфраструктуры Новопавловска".

22 октября 2021 года ФСБ отчиталась о задержании в Ставропольском крае сторонника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). По версии следствия, он готовил теракт на объектах транспортной инфраструктуры региона. Суд в Ставрополе постановил арестовать его на два месяца. Опрошенные "Кавказским узлом" ставропольские активисты, журналисты и правозащитник указали, что версия ФСБ о подготовке теракта в Ставропольском крае вызывает недоверие из-за неправдоподобности и скудости распространенной силовиками информации.

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"Кавказский узел" размещает материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* – организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

** – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.