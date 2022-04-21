Мэр Кисловодска сообщил об эвакуации людей из гимназии и трех санаториев

21 апреля 2022, 13:06

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Информация о минировании поступила в гимназию и три санатория в Кисловодске, проводится эвакуация, сообщил глава города Евгений Моисеев.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля анонимные сообщения о минировании поступили в санаторий, торговый центр и горсуд в Кисловодске, там провели эвакуацию. Специалисты проверили каждый объект, информация о бомбах оказалась ложной, заявил мэр.

Сегодня утром поступили сообщения о минировании гимназии №19, там провели срочную эвакуацию учеников и преподавателей, написал глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

"Под "удар" попали и три санатория: им. Димитрова, "Москва" и "Долина нарзанов". В здравницах также идет эвакуация. Работают специалисты, спецслужбы", - сказано в сообщении Моисеева.

Напомним, 11 апреля поступили сообщения о минировании санатория "Москва", театра-музея "Благодать" и городского суда в Кисловодске. Сообщения оказались ложными.