Жители Кабардино-Балкарии почтили память жертв депортации

08 марта 2023, 08:40

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В Нальчике и Кенже прошли акции памяти жертв депортации балкарского народа, проведенной 79 лет назад.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта в Кабардино-Балкарии отмечается годовщина депортации балкарского народа. Жертвы депортации получают лишь незначительные льготы, и поддержка властей несоизмерима с лишениями, пережитыми в годы репрессий, отметили в 2020 году участники памятной акции.

Операция по выселению балкарцев прошла в Кабардино-Балкарии 8 марта 1944 года. Всего за два часа в Казахстан и Среднюю Азию были отправлены инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных органов. Из 37 713 депортированных балкарцев 52% составляли дети, 30% - женщины, 18% - мужчины. За 18 дней дороги умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам разрешили вернуться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация балкарцев".

Сегодня исполняется 79-я годовщина депортации балкарского народа, написал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем телеграм-канале, назвав депортацию "одной из самых трагических дат в истории Кабардино-Балкарской Республики". "Все мы склоняем головы перед памятью жертв произвола и беззакония, тех, кому не суждено было вернуться к родным очагам", - написал глава республики.

В селе Кенже 7 марта прошла акция, посвященная годовщине депортации. В местном Доме культуры была организована встреча школьников с чиновниками и старейшинами, сообщила на своем сайте ГТРК "Кабардино-Балкария".

"Ребятам рассказали, как в 1944 году 8 марта почти 40 тысяч балкарцев отправили в Среднюю Азию и Казахстан… Школьникам также показали художественный фильм “Дорога на край жизни”. Картина рассказывает, через какие испытания прошел балкарский народ, как сумел сохранить свои национальные обычаи, традиции и вернуться на историческую родину", - говорится в публикации.

В Кабардино-Балкарском госуниверситете прошел концерт, организованный центром балкарской культуры имени Отарова и посвященный 79-й годовщине депортации, сообщило 7 марта РИА "Кабардино-Балкария".

Слушатели почтили память погибших в депортации минутой молчания, после чего студенты КБГУ и активисты центра балкарской культуры исполняли песни и читали стихотворения на балкарском языке, а также на русском и кабардинском языках, пишет агентство.

Напомним, 28 марта в Кабардино-Балкарии отмечается День возрождения балкарского народа. В этот день в 1957 году был подписан указ президиума Верховного Совета СССР о восстановлении Кабардино-Балкарской АССР. Это дало возможность балкарскому народу вернуться из 13-летней ссылки.

"Кавказским узлом" также подготовлены справки о депортации в 1944 году чеченцев и ингушей и о депортации калмыков. В 1943 году массовому выселению подверглись также карачаевцы. Депортации оправдывались советской властью мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина, рассказал в 2022 году "Кавказскому узлу" историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов. "Славянские народы - белорусы, украинцы, русские, а также казаки - тотальной высылке не подлежали. Среди них высылали только тех, кого обвиняли в коллаборационизме или подозревали в нелояльности. Такая же выборочная депортация была среди трех народов Балтии. Сталин не хотел ссориться с Западом, где аннексию Прибалтики не признавали. А вот Кавказ и Крым Сталин хотел полностью славянизировать, потому что собирался воевать с Турцией. Вот и убирал из региона все неславянские и в большинстве мусульманские народы", - пояснил историк.

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