Жители Кабардино-Балкарии в День возрождения балкарского народа вспомнили о жизни в ссылке

29 марта 2022, 00:19

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В Кабардино-Балкарии прошли мероприятия в честь Дня возрождения балкарского народа. Жители республики рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о выселении и жизненных трудностях после депортации. Некоторые опрошенные заявили, что не считают этот день праздником и не отмечают его, а мемориал памяти жертв политических репрессий балкарского народа должен быть "стеной плача" для балкарцев, куда нужно приходить раз в год.

Как писал "Кавказский узел", во время Великой Отечественной войны, в марте 1944 года, в Среднюю Азию были депортированы 37 713 балкарцев. За 18 дней дороги в необорудованных вагонах умерли 562 из них. Лишь в 1957 году балкарцам было разрешено вернуться на родину, говорится в материале о депортации балкарцев, опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

В 1994 году указом президента Кабардино-Балкарии В.М. Кокова был учрежден День возрождения балкарского народа. Он отмечается 28 марта. Именно в этот день в 1957 году был подписан указ президиума Верховного Совета СССР о восстановлении Кабардино-Балкарской АССР. В республике этот день является нерабочим днем.

В Кабардино-Балкарии 28 марта отметили День возрождения балкарского народа. В республике прошли торжественные мероприятия, посвященные этому дню. Они были посвящены возвращению балкарского народа из 13-летней ссылки из Средней Азии, куда он был депортирован 8 марта 1944 года по распоряжению тогдашнего руководства Советского Союза.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поздравил балкарский народ с памятной датой. "28 марта исполняется 65-я годовщина восстановления государственности балкарского народа в составе единой Кабардино-Балкарии. Это событие стало торжеством исторической правды и справедливости и отмечается нами как праздник – День возрождения балкарского народа", – сказано в заявлении Казбека Кокова на официальном сайте главы республики.

"После возвращения на историческую родину балкарский народ при активной поддержке всех жителей республики за сравнительно короткий период сумел вернуться к полноценной жизни", – говорится в поздравлении Казбека Кокова.

Утром 28 марта десятки людей посетили Мемориал жертв политических репрессий балкарского народа.

Мемориал был открыт 8 марта 2002 года. Здесь представлены историко-этнографическая экспозиция, экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; экспозиция, посвященная периоду депортации 1944-1957 годов, возвращению балкарского народа на историческую родину, его реабилитации и современности.

Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню возрождения балкарского народа, прошла в прогимназии №34 Нальчика. Еще одно праздничное мероприятие организовали воспитанники педагогического колледжа КБГУ в Нальчике. В балкарских районах республики также состоялись торжественные мероприятия, посвященные памятной дате.

Жители Нальчика поделились воспоминаниями о депортации и последующем возвращении домой. Пенсионерка Маржанат Кайгермазова рассказала корреспонденту "Кавказского узла" о выселении и жизненных трудностях после депортации.

"Мне было пять лет, когда нас выселяли, и я не помню, как все происходило. Со слов матери знаю, что за нами пришли солдаты. Они сказали: "Вас повезут далеко, там холодно, поэтому одевайтесь потеплее, берите с собой еду и теплые вещи". Мы с собой взяли кукурузу, картошку, немного вещей. У матери были серебряные нагрудники, пояса, она их взяла с собой. В ссылке, несмотря на материальные трудности, она эти, как мы считали, ценности, не продала и привезла их обратно. Не знаю почему, может, они ей дороги были как память. Уже в 90-е я их сдала в Национальный музей Нальчика", – рассказала пенсионерка.

"Нас доставили на железнодорожный вокзал Нальчика, погрузили в товарные вагоны. Дорогу я плохо помню, но мать рассказывала, что когда кто-то в вагоне умирал, на остановке его выносили и оставляли – хоронить времени не было, ведь поезд останавливался не больше чем на пять минут. Мы попали в Киргизию. Мать устроилась работать уборщицей. Сначала трудно было, потом обжились, а позже переехали в Алма-Ату, и жизнь наладилась. Когда нам сообщили, что мы можем вернуться, мы, конечно же, обрадовались. Перед возвращением мы с матерью пошли на рынок в Алма-Ате. Мне понравился японский зонтик, и я стала просить, чтобы мать мне его купила. Она купила мне этот зонтик. Я храню его по сей день – это память. Зонтику 70 лет, но он как новенький", – рассказала Маржанат Кайгермазова.

Возвращение пенсионерка помнит лучше. "Мы приехали на тот же самый вокзал. Нас встречали. Кто именно встречал, не помню. Поселились мы сначала у родственников, потом нам помогли построить дом. Государство выделяло субсидии на строительство домов балкарцам", – вспомнила она.

Пенсионер Исмаил Хаджиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что во время депортации ему было 13 лет. В Средней Азии ему пришлось приостановить учебу и пойти работать в колхоз. А в 1947 году, в возрасте 17 лет, Хаджиев пошел учиться снова.

Адвокат Кязим Атабиев и житель Тырныауза, поэт Магомед Геккиев заявили корреспонденту "Кавказского узла", что не считают 28 марта праздником и не отмечают его. "Мемориал памяти жертв политических репрессий балкарского народа должен стать чем-то вроде "стены плача" для балкарцев, куда они должны приходить раз в год", – считает Геккиев.

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