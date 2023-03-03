Тело мужчины найдено на Эльбрусе в ходе поисковых работ

03 марта 2023, 13:50

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Найденный мертвым на Эльбрусе мужчина, по данным спасателей, турист из Тулы, поиски которого велись второй день.

Как писал "Кавказский узел", турист 1985 года рождения отправился на Эльбрус и перестал выходить на связь. Информация об этом поступила от его родственников. Поисковые работы останавливались в связи с непогодой и сегодня были возобновлены.

Во время поисковых работ на Эльбрусе на высоте 4800-4900 метров спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни. Тело умершего эвакуируют на поляну "Азау", сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

По данным ведомства, предположительно, найдено тело туриста из Тулы, которого спасатели искали два дня.