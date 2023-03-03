03 марта 2023, 13:50
Тело мужчины найдено на Эльбрусе в ходе поисковых работ
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Найденный мертвым на Эльбрусе мужчина, по данным спасателей, турист из Тулы, поиски которого велись второй день.
Как писал "Кавказский узел", турист 1985 года рождения отправился на Эльбрус и перестал выходить на связь. Информация об этом поступила от его родственников. Поисковые работы останавливались в связи с непогодой и сегодня были возобновлены.
Во время поисковых работ на Эльбрусе на высоте 4800-4900 метров спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни. Тело умершего эвакуируют на поляну "Азау", сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.
По данным ведомства, предположительно, найдено тело туриста из Тулы, которого спасатели искали два дня.
Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".
Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"