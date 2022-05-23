Спасатели и туристы найдены на Эльбрусе

23 мая 2022, 11:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спасатели сообщили, что начали эвакуацию с Эльбруса группы из 15 человек, пострадавших нет.

Как писал "Кавказский узел", группа из 25 спасателей и четырех туристов пропала на Эльбрусе. Это произошло после того, как спасатели прибыли для эвакуации туристов, и их вертолет вышел из строя, а связь пропала из-за ухудшения погоды.

Спасатели начали спуск с Эльбруса группы из 15 человек. По предварительной информации, со спасателями и туристами все хорошо, пострадавших нет, пишет со ссылкой на источник в оперативной дежурной смене Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда "Интерфакс".

"На данный момент спасатели с 4 туристами осуществляют спуск вниз с высоты 5300 метров. В поисково-спасательных работах задействовано 25 спасателей МЧС России", - сказано в сообщении, опубликованном в 11.09 мск в Telegram-канале управления МЧС Кабардино-Балкарии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня в течение дня осадки в виде дождя и снега при температуре +1 градус, скорость ветра составляет 3 метра в секунду. Вечером температура понизится до -2, ветер усилится до 4 м/с. 24 мая снег с дождем продолжатся, температура понизится до -3, скорость ветра составит 3 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.