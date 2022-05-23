Группа из 25 спасателей и четырех туристов пропала на Эльбрусе

23 мая 2022, 10:37

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Для эвакуации четырех туристов на Эльбрус прибыла группа из 25 спасателей, после чего вертолет вышел из строя, а связь со спасателями пропала из-за ухудшения погоды. Поиск группы осложняют пурга и шквалистый ветер, сообщили в МЧС.

По данным источника в экстренных службах, сегодня была утрачена связь с группой спасателей из 25 человек, которая направилась на Эльбрус для эвакуации туристов. Местоположение группы неизвестно.

"Нет связи с группой из 25 спасателей МЧС, проводивших на Эльбрусе эвакуацию четырех туристов. Из-за ухудшения погоды группа разделилась. Предположительное местоположение спасателей и туристов известно", – привел сегодня слова источника ТАСС.

Связь со спасателями была утрачена после того, как они прибыли на восточную вершину Эльбруса на вертолете, который затем вышел из строя. Связь пропала из-за ухудшения погоды, добавил он.

По уточненной информации, три группы спасателей находятся в спасательных приютах, они вне опасности. Остальные 11 человек и четыре туриста, предположительно, находятся в хижине на высоте 5400 метров. После улучшения погоды за ними выдвинутся 12 спасателей, сказано в публикации.

Эльбрус — это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".

По данным МЧС, группа спасателей, с которой была утрачена связь, ожидает улучшения погоды на высоте 5000 метров. "Сегодня около 09.00 группа из 14 спасателей вышла на помощь туристам и спасателям, которые не могут спуститься с Эльбруса из-за плохой погоды. Сейчас спасгруппа находится примерно на высоте около 5000 метров и ждет улучшения погоды", – привел "Интерфакс" слова сотрудника ведомства.

Он добавил, что в горах шквалистый ветер и пурга, температура воздуха -30 градусов. Непогода осложняет работу спасателей в горах.

"Кавказский узел" также писал, что 18 мая спасатели направились на помощь лыжнику, который повредил ногу на Эльбрусе на высоте 3700 метров во время катания вне трассы. В тот же день он был эвакуирован и передан врачам.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня скорость ветра составляет три метра в секунду, идет дождь со снегом при температуре -1 градус. В ночь на 24 мая скорость ветра возрастет до четырех метров в секунду, также прогнозируется дождь со снегом. Температура воздуха составит -2 градуса. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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