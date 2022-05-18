Турист из Краснодарского края эвакуирован с Эльбруса

18 мая 2022, 17:56

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Спасатели передали врачам туриста с Кубани, который повредил ногу, катаясь на лыжах на Эльбрусе.

Как писал "Кавказский узел", сегодня спасатели направились на помощь лыжнику, который повредил ногу на Эльбрусе на высоте 3700 метров во время катания вне трассы.

Лыжника, который получил травму ноги, спасатели эвакуировали на поляну "Азау" и передали сотрудникам скорой помощи, сообщила пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Пострадавший – мужчина 1980 года рождения из Краснодарского края, отмечается в публикации на сайте ведомства.

Эльбрус — это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".

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