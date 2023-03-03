Спасатели второй день ищут туриста в горах Кабардино-Балкарии

03 марта 2023, 12:27

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Поиски туриста из Тулы, пропавшего на Эльбрусе, приостанавливались в связи с непогодой.

Турист 1985 года рождения отправился на Эльбрус и перестал выходить на связь. Информация об этом поступила от его родственников, сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Поисковые работы останавливались в связи с непогодой и сегодня возобновлены. Спасатели проходят маршрут от "Приют-11" до вершины горы Эльбрус, сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"Кавказский узел" писал и о других инцидентах с туристами в горах Кабардино-Балкарии. В августе 2022 года спасатели искали группу туристов из четырех человек, которые пропали со связи, поднявшись в ущелье Курмычи в Эльбрусском районе. Туристы были найдены, спасатели помогли им вернуться в Терскол. Ранее были эвакуированы и переданы врачам двое туристов, сорвавшихся с обрыва на перевале Актопрак в Эльбрусском районе.

Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня днем идет дождь со снегом при температуре +1 градус, скорость ветра составляет 2 метра в секунду. В ночь на 4 марта осадков не ожидается, температура понизится до -3, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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