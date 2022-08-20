20 августа 2022, 15:16

Группа туристов спасена в горах Кабардино-Балкарии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спасатели помогли четырем туристам, с которыми была прервана связь, вернуться в Терскол. От дальнейшей помощи туристы отказались.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром спасатели вышли на поиски группы туристов из четырех человек, которые пропали со связи, поднявшись в ущелье Курмычи в Эльбрусском районе.

Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе завершены в 14.00, сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии.  "Спасатели помогли туристам спуститься до поселка Терскол, туристы от дальнейшей помощи отказались", - сказано в сообщении на сайте ведомства

"Кавказский узел" писал также, что 11 августа спасатели эвакуировали и передали врачам двух туристов, сорвавшихся с обрыва на перевале Актопрак в Эльбрусском районе.

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Примечание:

"Альпинист погиб в Приэльбрусье", "Тело туриста найдено в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист эвакуирован с Эльбруса". 

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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