Группа туристов спасена в горах Кабардино-Балкарии

20 августа 2022, 15:16

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Спасатели помогли четырем туристам, с которыми была прервана связь, вернуться в Терскол. От дальнейшей помощи туристы отказались.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром спасатели вышли на поиски группы туристов из четырех человек, которые пропали со связи, поднявшись в ущелье Курмычи в Эльбрусском районе.

Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе завершены в 14.00, сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии. "Спасатели помогли туристам спуститься до поселка Терскол, туристы от дальнейшей помощи отказались", - сказано в сообщении на сайте ведомства

"Кавказский узел" писал также, что 11 августа спасатели эвакуировали и передали врачам двух туристов, сорвавшихся с обрыва на перевале Актопрак в Эльбрусском районе.

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