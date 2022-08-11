Два туриста травмированы в горах Кабардино-Балкарии

11 августа 2022, 22:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спасатели эвакуировали и передали врачам двух туристов, сорвавшихся сегодня с обрыва на перевале Актопрак в Эльбрусском районе.

О том, что в Эльбрусском районе близ села Былым на перевале Актопрак с обрыва упал человек, спасателям сегодня сообщили очевидцы.

Они выдвинулись на поиски пострадавшего, а по прибытии на место выяснили, что со скалы сорвались двое туристов: 50-летний житель Москвы и второй 63-летний житель Челябинска, сообщило главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале.

Оба туриста получили множество травм, их эвакуировали и передали сотрудникам скорой помощи, говорится в сообщении.

Приэльбрусье - зимний курорт, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте. Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Эльбрус - патриарх Кавказских гор".

"Кавказский узел" также писал, что в июле в горах Кабардино-Балкарии, сорвавшись в ущелье с горы Бука-Баши, погиб известный в республике борец Ахмед Жилетежев. Группа Жилетежева занималась в горах тренировками и свой маршрут в МЧС не регистрировала, отметили спасатели.

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