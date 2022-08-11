Поиски туристов. Фото пресс-службы ГУ МЧС КБР. https://t.me/mchskbr/931

11 августа 2022, 22:50

Два туриста травмированы в горах Кабардино-Балкарии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спасатели эвакуировали и передали врачам двух туристов, сорвавшихся сегодня с обрыва на перевале Актопрак в Эльбрусском районе.

О том, что в Эльбрусском районе близ села Былым на перевале Актопрак с обрыва упал человек, спасателям сегодня сообщили очевидцы.

Они выдвинулись на поиски пострадавшего, а по прибытии на место выяснили, что со скалы сорвались двое туристов: 50-летний житель Москвы  и второй 63-летний житель Челябинска, сообщило главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале.

Оба туриста получили множество травм, их эвакуировали и передали сотрудникам скорой помощи, говорится в сообщении.

Приэльбрусье - зимний курорт, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте. Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Эльбрус - патриарх Кавказских гор".

"Кавказский узел" также писал, что в июле в горах Кабардино-Балкарии, сорвавшись в ущелье с горы Бука-Баши, погиб известный в республике борец Ахмед Жилетежев. Группа Жилетежева занималась в горах тренировками и свой маршрут в МЧС не регистрировала, отметили спасатели.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Курорт "Эльбрус" закрыл канатные дороги", "Альпинисты рассказали подробности происшествия на Эльбрусе", "Спасатели эвакуировали туристку с гор Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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