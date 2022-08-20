20 августа 2022, 10:40

Потеряна связь с туристами на высоте 3500 метров в горах Кабардино-Балкарии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спасатели выдвинулись на поиски группы туристов, которые не вышли на связь, поднявшись в горы, сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 08:35 (мск) поступила информация о том, что группа из четырех человек в Эльбрусском районе в ущелье Курмычи (высота 3500 метров) не вышла на связь", - говорится в сообщении ведомства.

На поиски выдвинулись шесть спасателей. Группа туристов не зарегистрирована, уточняется в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" также писал, что 11 августа спасатели эвакуировали и передали врачам двух туристов, сорвавшихся с обрыва на перевале Актопрак в Эльбрусском районе.

 "Кавказским узлом" подготовлена справка "Эльбрус - патриарх Кавказских гор".

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Примечание:

"Альпинист погиб в Приэльбрусье", "Альпинисты рассказали подробности происшествия на Эльбрусе", "Спасатели эвакуировали туристку с гор Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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