Следователи заинтересовались гибелью лыжника на Эльбрусе

06 января 2023, 03:25

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Два лыжника не смогли разъехаться при спуске с горы Эльбрус вне трассы, один из них погиб, второй попал в больницу, сообщило следственное управление по Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", текущий горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" начался 19 ноября, но на курорте была открыта лишь одна из четырех трасс. 24 декабря открылись еще две трассы, но туристы пожаловались, что там недостаточно снега.

Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

Мужчина 1979 года рождения погиб в результате инцидента на горе Эльбрус, сообщило следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии.

Согласно информации следователей, мужчина нарушил требования к скоростному спуску на лыжах и выехал за пределы трассы, где столкнулся с другим лыжником и получил смертельные травмы. "Второй лыжник доставлен в медицинское учреждение, угрозы его жизни нет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 5 января.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося, тело погибшего отправлено для исследования судмедэкспертам.

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